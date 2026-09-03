Subsidio de luz y gas: quiénes pueden tramitarlo y qué datos deben presentar

Los hogares que quieran acceder al subsidio para la luz y el gas pueden realizar la solicitud completamente por internet mediante el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). El sistema reemplazó al esquema anterior y reúne también la asistencia para quienes utilizan garrafas de 10 kilos.

El requisito económico principal es que los ingresos netos del grupo familiar sean inferiores al equivalente de tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según los valores publicados por el Indec. La evaluación contempla los recursos de todos los integrantes de la vivienda y no solamente los de quien completa el formulario.

Además, existen situaciones particulares que permiten ser considerados dentro del régimen, entre ellas que un integrante tenga Certificado de Vivienda del ReNaBaP, una Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Cómo solicitar el subsidio

Para iniciar el trámite se debe ingresar al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados y completar un formulario que tiene carácter de declaración jurada. Al finalizar, el sistema entrega un código de confirmación que permite posteriormente consultar el estado de la solicitud.

Antes de comenzar conviene tener a mano el DNI vigente, los CUIL de los mayores de 18 años que integran el hogar y un correo electrónico de uso frecuente. Para solicitar ayuda sobre la luz o el gas por red también se necesitan los números de medidor y de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS que aparecen en las facturas.

Quienes ya figuraban en el anterior Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no deben anotarse nuevamente. Sí tienen que hacerlo quienes nunca solicitaron el beneficio y los antiguos usuarios del Programa Hogar que quieran recibir la asistencia para comprar garrafas.

Quiénes pueden quedar afuera

El nivel de ingresos no es el único elemento que analiza el Estado. El subsidio puede ser rechazado cuando los integrantes del hogar poseen determinados bienes que son considerados indicadores de capacidad económica.

Quedan excluidos, entre otros casos, los hogares que tengan al menos un automóvil de hasta tres años de antigüedad, salvo que exista una persona con CUD. También se contempla como causal de exclusión poseer en conjunto tres o más inmuebles.

El mismo criterio alcanza a los hogares donde alguno de sus integrantes sea propietario de una embarcación de lujo, una aeronave o activos societarios. La información declarada puede ser contrastada con registros administrativos antes de aprobar el beneficio.

Qué descuentos rigen para luz, gas y garrafas

En electricidad, los beneficiarios cuentan con una bonificación base del 50% sobre el consumo subsidiado. Para septiembre se agregó una reducción extraordinaria del 25% sobre un consumo base de 200 kWh mensuales.

En el caso del gas natural y del gas propano por redes, la bonificación base del 50% se aplica durante los períodos de mayor demanda. Para septiembre de 2026, además, la Secretaría de Energía fijó una bonificación extraordinaria del 24,25%.

Para quienes utilizan garrafas de 10 kilos, el régimen establece actualmente un reintegro de $9.593 por unidad: hasta dos garrafas mensuales entre abril y septiembre y una durante el resto del año. La compra debe efectuarse mediante BNA+ o MODO para recibir el beneficio directamente en la operación.