Franco Colapinto vuelve a pista en Monza: horarios del Gran Premio de Italia

La Fórmula 1 regresará a la actividad este viernes y Franco Colapinto será uno de los protagonistas del Gran Premio de Italia, decimotercera fecha del campeonato 2026. El argentino volverá a conducir el Alpine A526 en uno de los circuitos más veloces y tradicionales del calendario.

El escenario será el Autódromo Nacional de Monza, conocido como el “Templo de la Velocidad”. El trazado italiano tiene 5,793 kilómetros de extensión, 11 curvas y la competencia principal se desarrollará sobre 53 vueltas.

La primera jornada contará con dos entrenamientos. La Práctica Libre 1 comenzará este viernes a las 7.30 de Argentina, mientras que la segunda sesión se pondrá en marcha a las 11.

Colapinto llega con 19 puntos

Franco Colapinto ocupa actualmente el 12° puesto del campeonato de pilotos, con 19 unidades. Su mejor resultado de la temporada fue el sexto lugar conseguido en Canadá, mientras que también terminó séptimo en Miami y sumó puntos en China, Barcelona, Gran Bretaña y Bélgica.

El buen rendimiento del argentino durante el año tuvo además una consecuencia importante para su futuro: Alpine confirmó la semana pasada que continuará como piloto titular en 2027 junto a Pierre Gasly.

Para Monza, el equipo francés tendrá además una novedad técnica. Tanto Colapinto como Gasly utilizarán el paquete de mejoras que Alpine estrenó previamente en el auto del francés durante el Gran Premio de Países Bajos.

Una particularidad en la primera práctica

El piloto reserva Paul Aron también tendrá participación durante el primer entrenamiento del viernes. El estonio ocupará momentáneamente el lugar de Gasly, por lo que Franco Colapinto podrá completar normalmente la primera sesión en pista.

Autódromo de Monza.

La actividad continuará el sábado a las 7 con la tercera y última práctica libre. Cuatro horas más tarde, desde las 11, se disputará la clasificación que determinará la grilla de partida.

La carrera se correrá el domingo desde las 10 de Argentina, cuando los pilotos afronten las 53 vueltas al circuito de Monza.

Cómo está el campeonato de Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli llegará como líder del Mundial con 242 puntos. El italiano de Mercedes mantiene una ventaja de 59 unidades sobre George Russell y Lewis Hamilton, quienes comparten el segundo lugar con 183.

Detrás aparecen Lando Norris, con 159 puntos, y Charles Leclerc, con 155. Antonelli, que viene de terminar segundo en Países Bajos, ya consiguió seis victorias durante la temporada.

El cronograma del Gran Premio de Italia comenzará así este viernes con las dos primeras prácticas, continuará el sábado con el último entrenamiento y la clasificación, y tendrá su momento central el domingo con una nueva presentación de Franco Colapinto en la Fórmula 1.

Programación

Viernes 4 de septiembre

Práctica Libre 1: 7:30

Práctica Libre 2: 11:00

Sábado 5 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:00

Clasificación: 11:00

Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10:00

Todos los horarios corresponden a Argentina.