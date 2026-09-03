Pullaro dijo que al gobierno nacional “le falta una mirada productiva del interior”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, combinó reconocimiento y reclamo al referirse a la gestión nacional durante una charla con periodistas en el Santa Fe Business Forum (SFBF), en Rosario. "Yo veo que el gobierno nacional logró estabilizar la macro y cree mucho en los nuevos motores que tiene la economía", señaló, aunque también remarcó: "Falta una mirada mucho más fina de lo que sucede en el interior".

Las declaraciones del mandatario santafesino se dieron en la misma semana donde se celebra el Día de la Industria, a través de actos por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) en Laboratorio Elea, en Los Polvorines, pero también de Axel Kicillof, que tendrá su propio evento en Morón.

En este marco, Pullaro sostiene la estabilización de la inflación y la baja del gasto público habilitó margen de gestión, pero también advierte concretamente por los sectores golpeados por el reacomodamiento productivo.

Sobre el textil y el calzado, dijo que "no hubo una mirada fina por parte del gobierno nacional, porque el marco impositivo de esas industrias deberíamos haberlo corregido para que no terminen cerrando".

"Cuando la economía arranque, nosotros nos llevamos todo puesto"

Asimismo, Pullaro defendió el desempeño provincial en medio de un contexto adverso para la actividad. "El impacto de la crisis fue menor en la provincia de Santa Fe: no fue solo que al campo le fue bien", sostuvo, y atribuyó parte del resultado a la obra pública, que definió como una herramienta contracíclica para que no cayera el empleo. Según sus números, la caída fue de menos de 10.000 empleos, por debajo de otras provincias.

A su vez, detalló algunas de las herramientas provinciales para morigerar el contexto: $230.000 millones en líneas de crédito subsidiadas para industrias y productores y un descuento del 30% de Ingresos Brutos sobre la factura energética "En 30 meses invertimos lo mismo que se invirtió en 8 años en la provincia de Santa Fe en gasto de capital", afirmó,

También sumó el argumento de la seguridad como condición central para la inversión. "¿Quién iba a venir a invertir a Rosario si estaba tomada por los narcos?", planteó, y sostuvo que la baja del delito abrió una oportunidad que antes no existía: "Por más que la economía hubiera andado bien, no hubiésemos podido aprovechar las oportunidades que aprovechamos en este contexto".

De ahí su pronóstico frente a los periodistas: "Somos optimistas porque lo fuimos en el momento más difícil, cuando la economía arranque, nosotros nos llevamos todo puesto".

Cómo está la industria en Santa Fe

Los datos sectoriales, sin embargo, muestran un cuadro más desparejo.

Según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), la producción manufacturera provincial cayó 1% interanual en junio y acumula una baja de 3,7% en el primer semestre, con el 40% de las ramas relevadas en terreno negativo.

De acuerdo a la entidad, traccionan las cadenas ligadas al agro y a la exportación molienda de oleaginosas, productos lácteos y molienda de cereales encabezaron las contribuciones positivas, mientras que la maquinaria agropecuaria volvió a ser la de mayor incidencia negativa, como viene ocurriendo desde comienzos de año, seguida por la siderurgia, las prendas de vestir y la carne vacuna.

Consultado sobre ese diagnóstico durante la charla, Pullaro pidió desagregar. "Nosotros tenemos diferentes tipos de industrias", respondió, y recordó que la provincia concentra el 50% de las exportaciones de la industria láctea y que casi uno de cada cuatro dólares que exporta el país sale de Santa Fe.

El gobernador también explicó cómo se posiciona la provincia frente a los dos sectores que traccionan divisas. Recordó que Santa Fe fue la primera provincia que hizo un acuerdo bilateral con la provincia de Neuquén y que hoy hay 350 empresas santafesinas trabajando en Vaca Muerta, en rubros que van desde el movimiento de suelo hasta los caños y la construcción.

El marco institucional llegó con el acuerdo de colaboración empresarial que Pullaro firmó con su par neuquino, Rolando Figueroa, en marzo de este año, orientado a integrar capacidades industriales entre ambas provincias.

El caso testigo es la desarrolladora rosarina ZLT, que inauguró el Parque Industrial Vaca Muerta en Añelo, un enclave de capitales santafesinos pensado para radicar empresas y acortar la logística dentro del yacimiento.

En minería, el mandatario señaló que por el puerto de Rosario salieron 25.000 toneladas de litio durante 2025 y que la meta es duplicar ese volumen.

Si la exportación en contenedores se concreta, Pullaro estimó que los puestos de trabajo se multiplicarían por cuatro, aunque aclaró que el negocio principal está en otro lado: "No es solamente los cupos de carga que van a aumentar acá, son las pymes que se van a desarrollar en torno al sector”, entiende.

Los números explican la urgencia del posicionamiento. Las exportaciones del sector minero alcanzaron en 2025 u$s 6.037 millones, con un crecimiento interanual del 29,2%; el litio aportó u$s 905 millones, un récord equivalente al 15% del total, y entre 2024 y 2025 entraron en producción cuatro proyectos nuevos, con siete minas de litio en actividad en el país.

El desafío no es menor, puesto que buena parte del litio y de los futuros proyectos de cobre argentinos está mucho más cerca del Pacífico que del Paraná. Aun así, Los Azules, uno de los grandes proyectos cupríferos de San Juan, incluyó a la terminal rosarina entre las alternativas logísticas estudiadas.

Consultado sobre si a los sectores en expansión se les podría exigir más en términos impositivos, puesto que el Gobernador planteó que el equilibrio fiscal y crecimiento deben venir con “diferentes recetas”, respondió: "Hay un RIGI que fija reglas para los próximos 30 años, con lo cual eso es difícil. Eso queda blindado, y está bien que vengan las inversiones en los términos institucionales que definió el Estado argentino".

Al cierre, su planteo se basó el destino de los dólares que empiezan a multiplicarse en los sectores estratégicos: "Yo pondría la plata en infraestructura, si las divisas que ingresan no las invertís en desaroll, la verdad que te la va a terminar gastando de alguna manera".