Inflación, pobreza y crecimiento: los datos que comparó Milei con otras gestiones gubernamentales

Milei destacó la baja de la inflación y la pobreza.

El presidente Javier Milei fue el orador final del evento "Vientos de Cambio" organizado por la fundación Libertad y Progreso. Durante su exposición, el mandatario puntualizó distintos datos de la economía para demostrar cuáles fueron los resultados que su gobierno logró frente a las gestiones que lo antecedieron.

Inflación

Milei se remontó a la presidencia de Néstor Kirchner para profundizar sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que acumuló cada gobierno.

El de Kirchner comenzó con un 3% y terminó con 8,5%, es decir, subió 129,7% durante sus cuatro años de mandato desde 2003 a 2007.

Entre ambas presidencias de Cristina Fernández de Kirchner —desde 2007 hasta 2015—, la inflación pasó de 8,5% a 26,9%, un incremento de 216,5% en ocho años.

La gestión de Cambiemos, encabezada por Mauricio Macri, comenzó con un costo de vida del 25,9% en 2015 y se fue con 53,85% en 2018. En este caso, Milei no precisó un número exacto sobre el aumento; simplemente se encargó de afirmar que se duplicó.

La de su antecesor, Alberto Fernández, comenzó con 53,8% y finalizó con 211,4% desde 2019 a 2023. Según las estimaciones del mandatario, la suba fue de casi 300% (293%).

Sólo durante su gestión la tasa de inflación se desaceleró. El jefe de Estado argumentó que la merma fue del 85%, pasando de 211,4% a 30% en los dos años y medio de gestión que lleva.

PIB

Otro de los datos macroeconómicos que utilizó fue la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina. Si bien no se comparó con otras gestiones, sólo se limitó a decir que, cuando asumió La Libertad Avanza, la economía venía de 12 años consecutivos sin crecimiento.

Además, adelantó que, si se cumplen las "hipótesis del mercado" en cuanto a expansión del PIB, en su gestión el aumento sería del 17%.

"No solo estaríamos subiendo en términos de PIB per cápita, sino que estaríamos casi triplicando el crecimiento de la OCDE. Vénganme a decir ahora que no sé hacer crecer una economía", precisó.

Pobreza

El último dato que mencionó fue la pobreza a nivel nacional. En este apartado sólo se limitó a dar un solo dato, aunque lanzó un ataque hacia un sector de la oposición.

En cuanto al número, se remontó al primer semestre de 2024, cuando la tasa de pobreza alcanzó el 53%, y destacó la baja al 28% conseguida en el segundo semestre de 2025. "Los crueles y desalmados liberales sacaron a 14 millones de personas de la pobreza", manifestó de forma irónica.

"¿Ustedes se imaginan cómo se estaría hablando ahora si todos estos logros fueran hechos por el peronismo? Hoy, por lo menos el 50% de las calles argentinas llevarían mi nombre. Pero claro, no soy peronista".