Créditos hipotecarios para empleados públicos: se registraron 980 inscriptos en una semana

Los créditos hipotecarios para empleados públicos registraron casi 980 inscriptos en una semana, frente a un cupo inicial estimado de 300 préstamos. El IAPV anticipó que, si la primera etapa funciona, buscará ampliar el programa y alcanzar a otros trabajadores.
Los créditos hipotecarios para empleados públicos impulsados por el Gobierno de Entre Ríos registraron más de 980 inscriptos durante la primera semana desde su lanzamiento, se confirmó a Elonce, una demanda que triplicó el cupo inicial estimado en 300 préstamos.
La línea está destinada a trabajadores provinciales de planta permanente que no tengan vivienda propia y contempla préstamos de hasta 100 millones de pesos.
El programa surgió de un convenio entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y el Banco Entre Ríos. La entidad financiera dispuso un fondeo inicial de 20.000 millones de pesos, mientras que la Provincia interviene mediante el subsidio de parte de la tasa de interés.
La operatoria está destinada exclusivamente a la adquisición de una vivienda única, familiar y de ocupación permanente dentro del territorio entrerriano. Los postulantes deberán acreditar, entre otros requisitos, una antigüedad mínima de 12 meses como empleados de planta permanente y no poseer propiedades a su nombre.
Más de 980 anotados en una semana
El vicepresidente del IAPV, Luis Omarini, señaló que la respuesta superó las previsiones y reconoció que los 300 préstamos representan una primera experiencia para evaluar el funcionamiento de la herramienta. “Está claro que con 300 créditos no vamos a hacer la diferencia, en todo caso vamos aprobar una herramienta que nos marque el camino y si funciona tenemos que profundizar”, afirmó a Análisis.
Además, anticipó que el organismo mantiene conversaciones con entidades privadas para estudiar alternativas destinadas a sectores actualmente excluidos del beneficio. “Estamos conversando con bancos privados para trabajar sobre otros sectores; monotributistas, asalariado del sector privado”, indicó.
El funcionario explicó también que se analiza la posibilidad de incorporar a trabajadores cuya situación de revista sea de “estabilidad”, aunque no pertenezcan formalmente a planta permanente. “Si jurídicamente podemos dar el fundamento técnico, la situación de personas que revisten el mismo vínculo de estabilidad que quienes están en planta permanente, podrían quedar dentro del beneficio. Lo estamos estudiando”, sostuvo.
Buscan completar el cupo y negociar una segunda etapa
Omarini precisó que, una vez finalizada la inscripción, se realizará un cruce de información con las bases de Recursos Humanos de la Provincia para verificar la situación laboral de cada postulante. Luego, quienes superen esa instancia pasarán al análisis crediticio del Banco Entre Ríos.
“Suponíamos que esto iba a suceder. Nuestro plan de acción es agotar este cupo de 300 y encarar una nueva negociación con el Banco para una segunda etapa. Aunque el primer objetivo es lograr el éxito de esta primera etapa”, explicó sobre la cantidad de interesados.
Como antecedente, mencionó la experiencia de la línea Crédito Raíces, destinada a la construcción sobre lote propio. Según indicó, aproximadamente el 50% de los inscriptos terminó accediendo al financiamiento debido a los requisitos bancarios y otras condiciones. Actualmente, el organismo evalúa unas 1.200 solicitudes de ese programa y todavía tiene una cantidad similar pendiente de análisis.
Cómo serán los créditos hipotecarios
Los nuevos préstamos permitirán financiar hasta el 75% del valor de una propiedad, con un máximo de 100 millones de pesos. La tasa prevista será del 6% anual más UVA y, según lo informado, la bonificación permitiría reducir aproximadamente un 20% el valor de la cuota respecto de un préstamo sin el beneficio.
La cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del trabajador. Para acceder al monto máximo se estimaron ingresos cercanos a 1,8 millones de pesos, aunque el requisito variará de acuerdo con la suma solicitada. También podrán incorporarse cotitulares para alcanzar el nivel de ingresos requerido.
Las propiedades podrán tener hasta tres dormitorios y estar ubicadas tanto en Paraná como en otras localidades de Entre Ríos. El IAPV realizará la precalificación para comprobar los requisitos y posteriormente remitirá la documentación al banco, que será responsable de evaluar la capacidad crediticia y decidir el otorgamiento.
Cuánto demorará la evaluación
“No vamos a tener más de 15 o 20 días para pasar toda la información al Banco. Estamos ajustando las bases de datos, esa tarea de filtro previo o precalificación, no lleva tanto tiempo”, explicó Omarini sobre los próximos pasos.
El funcionario aclaró, no obstante, que posteriormente comenzará el procedimiento propio de la entidad financiera. “Después queda el trámite en el Banco, que no es algo que salga de la noche a la mañana, tiene su proceso”, señaló.
En caso de que el solicitante resulte aprobado, la bonificación de la tasa se incorporará automáticamente a la cuota, por lo que el beneficiario no deberá completar un trámite adicional para acceder al subsidio provincial.
Los recursos disponibles del IAPV
Al referirse a las cuentas del organismo, Omarini explicó que su financiamiento proviene principalmente de recursos nacionales vinculados al Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) y del recupero de las cuotas que abonan los adjudicatarios.
Según precisó, al cierre de agosto los recursos recaudados por el IAPV ascendían aproximadamente a 39.500 millones de pesos, mientras que los gastos alcanzaban los 28.500 millones, lo que representaba una ejecución cercana al 72%.
El vicepresidente señaló que no existe una distribución presupuestaria predeterminada por departamento, debido a que las necesidades habitacionales varían según cada zona. En ese sentido, sostuvo que conglomerados como Paraná, Concordia y Gualeguaychú presentan problemáticas diferentes de otras localidades con mayor disponibilidad de suelo.
Viviendas en construcción y próximos desafíos
“Lo importante es que en toda la provincia y todos los departamentos haya créditos del Instituto en marcha”, manifestó Omarini al explicar el criterio utilizado para definir las políticas habitacionales.
Además de las líneas crediticias, el IAPV mantiene actualmente “un poco más de 400 viviendas en construcción”, según detalló el funcionario. El objetivo planteado por el organismo es finalizar esas unidades durante 2026.
La fuerte demanda registrada por los nuevos créditos será ahora la primera prueba para determinar una eventual ampliación. “Ojalá nos quedemos cortos y tengamos que relanzar porque significará que la herramienta es buena”, resumió Omarini a Análisis.
Con más de 980 anotados para alrededor de 300 préstamos, el Gobierno provincial deberá evaluar el resultado de la primera etapa antes de avanzar con una nueva negociación para ampliar el financiamiento.