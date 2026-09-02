Capacitación gratuita para emprendedores: enseñarán ventas, redes sociales e IA

REDACCIÓN ELONCE
Una capacitación gratuita para emprendedores se realizará el 19 de septiembre en la vecinal Jardines del Sur. La propuesta abordará ventas, redes sociales, Inteligencia Artificial y desarrollo personal. “Es un cupo limitado”, indicaron a Elonce.
Una capacitación gratuita para emprendedores se realizará el próximo 19 de septiembre, de 10 a 14, en la vecinal Jardines del Sur. La iniciativa, denominada Impulsa Barrios, brindará herramientas sobre ventas, redes sociales, Inteligencia Artificial y desarrollo de emprendimientos, según explicaron sus organizadores a Elonce.
La propuesta surgió del trabajo articulado entre la vecinal, Impulsa Expansión y la Asociación Para Dar, con el objetivo de acercar herramientas a personas que ya tienen un emprendimiento o buscan desarrollar una actividad por cuenta propia. De la misma forma, la participación será gratuita, aunque requerirá inscripción previa debido a que los cupos son limitados.
Marta Coronado, referente de la vecinal Jardines del Sur, afirmó a Elonce: “Estamos felices de una capacitación que se llama Impulsa barrios. Es una capacitación para emprendedores, así que estamos acá con los coaching, con Claudio y con Lucía, siempre de la mano de la asociación Para Dar, con Germán, que ya es un amigo de la vecinal”.
Una propuesta destinada a los vecinos
La referente destacó además el trabajo sostenido que se desarrolló desde la institución barrial durante los últimos años. “Hace ya más de 6 años que estamos en esta vecinal, siguiendo apostando a los vecinos del barrio que, gracias a Dios, siempre acompañan”, agregó.
Por su parte, Lucía Barrios explicó a Elonce el trabajo que realizan desde la organización que estará encargada de la capacitación. “Somos de Impulsa Expansión, una escuela de desarrollo humano, en el cual trabajamos a través de programas para acompañar a emprendedores y hace muy poco cerramos la escuela de gobierno también, acompañado de la Asociación Para Dar, en la cual pudimos trabajar con las personas en su desarrollo”.
En ese marco, detalló cuáles serán los principales ejes de la actividad: “Vamos a largar este nuevo programa que se llama Impulsa Barrios, en el cual es totalmente gratuito, en el cual vamos a capacitar a las personas a través de una mentoría, en el cual vamos a trabajar exactamente tres temas. Uno es venta, dos es redes sociales e Inteligencia Artificial y el tercero es el desarrollo en el emprendimiento y de la persona que también está emprendiendo”.
Cómo inscribirse a la capacitación
La jornada tendrá una duración de cuatro horas y estará dirigida a emprendedores de diferentes rubros y edades. Debido a las dimensiones del lugar donde se desarrollará, los organizadores remarcaron que habrá una cantidad limitada de participantes y recomendaron anotarse previamente.
“Se inscriben a través de un link en el cual podemos llegar a dejar a dejarte. Es un cupo limitado, más que nada por el espacio, es totalmente gratis en el cual las personas van a tener esta mentoría por cuatro horas. Acá lo vamos a hacer el día 19 de 10 de la mañana a dos de la tarde. Es muy importante que se inscriban porque, como dije recién, es por cupo limitado, en el cual se van a llevar herramientas muy importantes que van a ser muy útiles para los emprendedores”, precisó Barrios.
La capacitación buscará combinar aspectos prácticos vinculados con la comercialización y promoción de productos con nuevas herramientas digitales. Entre los contenidos anunciados se encuentra el uso de Inteligencia Artificial, además del manejo de redes sociales y estrategias de venta.
Ya hay más de 30 emprendedores anotados
Germán López Segura, en tanto, destacó la articulación entre las organizaciones involucradas y la posibilidad de llevar este tipo de propuestas directamente a los barrios.
“Este es un trabajo articulado entre una vecinal, una organización como la de ellos y la nuestra, siempre estando en el territorio a través de las comisiones vecinales de los clubes, llevando contenido. En estos momentos difíciles, es importante estar cerca del vecino y nada más y nada menos que una capacitación para emprendedores. Al momento ya hay 34, la mayoría son de la zona, desde jóvenes de 20 años hasta personas mayores de 68. Algunos que tienen emprendimiento en su domicilio, como venta de elementos de limpieza, de ropa y otros que ya tienen comercio”, precisó.
De esta manera, la capacitación gratuita para emprendedores reunirá a personas con experiencias diversas: desde quienes desarrollan actividades comerciales desde sus viviendas hasta aquellos que ya cuentan con un comercio. La intención será ofrecer herramientas que puedan aplicar en sus proyectos y fortalecer el vínculo entre las organizaciones y los vecinos.