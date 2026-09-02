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Vuelco fatal en la autopista Córdoba-Rosario: viajaban tres adultos mayores y uno murió

Un hombre de 67 años falleció y dos mujeres fueron trasladadas a centros de salud tras el despiste y vuelco de un utilitario en la autopista Córdoba-Rosario.

2 de Septiembre de 2026
Las mujeres resultaron heridas.
Las mujeres resultaron heridas.

Un hombre de 67 años falleció y dos mujeres fueron trasladadas a centros de salud tras el despiste y vuelco de un utilitario en la autopista Córdoba-Rosario.

Un vuelco fatal se registró este miércoles por la tarde en la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de Oncativo, en el departamento Río Segundo. Un conductor de 67 años murió después de que el utilitario en el que viajaba junto a dos mujeres despistara y volcara, según informó la Policía.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14.30, en el kilómetro 621, sobre la mano que conduce hacia Rosario. De acuerdo con la información preliminar, el hombre perdió el control del vehículo, que salió de la calzada y terminó volcado.

Junto al conductor viajaban dos mujeres de 73 y 67 años. Los tres ocupantes eran oriundos de la provincia de Buenos Aires.

Los ocupantes fueron asistidos y trasladados

 

Los servicios de emergencia asistieron a las tres personas y las trasladaron de urgencia a distintos centros de salud de Oncativo, Oliva y Villa María.

Minutos más tarde se confirmó el fallecimiento del conductor, cuya identidad no había trascendido. No se precisó el estado de salud de las dos acompañantes.

Temas:

vuelco fatal autopista Córdoba-Rosario oncativo siniestro vial Córdoba Policía.
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