Detuvieron a dos hombres por robo de picaportes y cables en Paraná

El robo de picaportes y cables en Paraná motivó tres procedimientos policiales durante la madrugada y la mañana de este miércoles, en el marco de los operativos de seguridad desplegados en distintos sectores de la capital entrerriana. Las intervenciones derivaron en el secuestro de picaportes, cables de cobre y un cuchillo.

El primero de los procedimientos se produjo durante la madrugada, cuando efectivos identificaron a un hombre en inmediaciones de calles Laprida y Mendoza. Según informó la Policía, llevaba consigo cinco picaportes: tres de bronce y dos de metal.

Al ser consultado sobre los elementos, el hombre no pudo "precisar ni acreditar su procedencia". Ante esta situación, la Fiscalía interviniente ordenó su correcta identificación y el secuestro preventivo de los cinco picaportes, con el objetivo de establecer su propiedad y determinar de dónde provenían.

Un hombre con cables de cobre y un cuchillo

Otro procedimiento se registró también durante la madrugada, esta vez sobre calle Juan Soldado. Allí, personal policial identificó a un hombre que trasladaba una bolsa en cuyo interior llevaba recortes de cable de cobre.

Durante la intervención, los uniformados constataron además que el hombre tenía entre sus prendas un cuchillo. Posteriormente, al recorrer las inmediaciones, localizaron un poste perteneciente al servicio de telefonía que presentaba cables cortados.

La Fiscalía dispuso el secuestro de los recortes de cable y del arma blanca. En tanto, el hombre fue correctamente identificado y quedó supeditado a una causa por el supuesto delito de robo, de acuerdo con la información oficial.

Dos hombres fueron alojados en Alcaidía

El tercer procedimiento ocurrió durante la mañana de este miércoles en inmediaciones de calles Gutiérrez y José María Paz. Un transeúnte alertó a los efectivos sobre la presencia de un hombre que salía de un pozo mientras transportaba un trozo de cable.

Una vez identificado, el hombre manifestó que se encontraba acompañado por otra persona. Los policías recorrieron el lugar y localizaron al segundo involucrado, quien permanecía oculto en el interior del pozo. Ambos fueron demorados y los efectivos secuestraron el trozo de cable hallado durante el procedimiento.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la Fiscalía interviniente dispuso que los dos hombres fueran trasladados y alojados en la Alcaidía de Tribunales, previo cumplimiento de las diligencias correspondientes.