Narcomenudeo: allanaron una vivienda y hallaron dosis de marihuana y cocaína

Un allanamiento por narcomenudeo se realizó este martes en una vivienda ubicada en la zona de Baxada del Paraná y avenida Larramendi, en Bajada Grande. El procedimiento comenzó alrededor de las 16 y permitió hallar envoltorios con marihuana y cocaína, mientras cuatro personas mayores de edad quedaron vinculadas a la investigación.

El director de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, Claudio Passadore, explicó que el procedimiento fue resultado de una investigación que se había iniciado unos 20 días antes y estuvo a cargo de Sofía Patat. Durante las tareas previas, los investigadores establecieron que en el domicilio residían dos hombres y dos mujeres.

En el marco del operativo, los efectivos confirmaron la presencia de estupefacientes dentro de la propiedad. Según indicaron fuentes policiales, durante el procedimiento se habría producido un intento de descarte de la droga, aunque la maniobra finalmente no pudo concretarse y los elementos fueron secuestrados por los investigadores.

Hallaron marihuana y cocaína durante el procedimiento

Por su parte, el jefe de la División Antidrogas de la Policía de Entre Ríos, Gerardo Cornejo, confirmó a Elonce que durante la requisa se encontraron 30 envoltorios de marihuana y otros 30 de cocaína. Los estupefacientes fueron incorporados como elementos de interés para la causa.

Pablo Preisz Casas confirmó además que las cuatro personas vinculadas al domicilio son mayores de edad. Entre ellas se encontraba una mujer que, según precisó el funcionario policial, es madre de un joven que había sido detenido el pasado 11 de agosto durante otro procedimiento realizado en barrio Humito.

La situación procesal de las personas identificadas quedará ahora sujeta a las disposiciones de la Fiscalía interviniente. Al cierre del procedimiento, se aguardaban las directivas judiciales para establecer si correspondía ordenar detenciones u otras medidas en el marco de la investigación.

Una investigación que llevaba 20 días

El allanamiento concretado en Bajada Grande fue resultado de las tareas desarrolladas durante casi tres semanas para determinar los movimientos registrados en el inmueble. A partir de esos elementos, los investigadores solicitaron la correspondiente medida judicial para ingresar a la propiedad.

Con la orden otorgada, el personal especializado avanzó durante la tarde con el procedimiento y realizó la requisa del domicilio. Además de identificar a quienes se encontraban vinculados con la vivienda, los agentes procedieron al secuestro de los envoltorios que contenían las sustancias halladas.

La investigación por narcomenudeo continuará bajo intervención de la Justicia, que deberá analizar los elementos recolectados durante el allanamiento y definir la situación de las cuatro personas mayores de edad identificadas. Mientras tanto, la Policía incorporará a la causa el material secuestrado y las actuaciones realizadas durante el operativo.