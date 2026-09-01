Buscan a una mujer de 41 años y solicitan colaboración para encontrarla

La Justicia solicitó colaboración para localizar a una mujer de 41 años, de quien no se tienen noticias desde la mañana de este martes. Brindaron sus características físicas y teléfonos para aportar información.
Una mujer de 41 años es buscada en Paraná y desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes solicitaron la colaboración de la población para obtener información que permita establecer su paradero.
Se trata de Erika Alicia Cáceres, quien este martes se habría retirado de su domicilio. Según la información proporcionada oficialmente, la última comunicación con la mujer se produjo alrededor de las 7:45.
Ante esta situación, se difundieron sus características físicas con el objetivo de facilitar su identificación y aportar datos que puedan resultar de utilidad para la búsqueda.
Características y teléfonos para aportar información
La mujer mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tiene cabello pelirrojo y ondulado y ojos marrones claros.
Asimismo, se indicó que no posee tatuajes y que habitualmente utiliza anillos.
Desde la Unidad Fiscal solicitaron que cualquier persona que pueda brindar información sobre su ubicación se comunique inmediatamente con el 911, con la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial al 0800-444-6372 o con la Comisaría 16ª de Paraná, al teléfono 0343-4206217.