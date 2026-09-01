Gastronómicos acordaron un aumento salarial: cuánto cobrarán según cada categoría

El aumento salarial para trabajadores gastronómicos quedó definido tras el acuerdo alcanzado entre la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), que establecieron el primer tramo de la paritaria 2026-2027.

De acuerdo al sitio iProfesional, el entendimiento beneficia al personal comprendido en el convenio colectivo de trabajo 389/04 y tiene impacto sobre los ingresos correspondientes a julio, agosto y septiembre. La mejora se instrumenta mediante sumas no remunerativas fijas que serán liquidadas en forma neta, sin descuentos, cargas ni aportes.

Desde el sindicato conducido por Luis Barrionuevo destacaron la actualización de las escalas, aunque representantes de la actividad advirtieron sobre la situación que atraviesa el sector. Señalaron una caída del consumo y una "marcada merma en el turismo", además de manifestar preocupación por el cierre de bares, cafeterías y restaurantes.

Cuánto cobrarán los gastronómicos según cada categoría

En los establecimientos categoría D, los salarios básicos parten de $990.555 para el Nivel 1, que incluye peones y lavacopas, y llegan hasta $1.292.025 para el Nivel 6, donde se encuentran cocineros y mozos de salón. Las sumas no remunerativas mensuales oscilan entre $68.000 y $88.000.

Para la categoría C, los básicos se ubican entre $1.013.346 y $1.337.186, mientras que los adicionales van desde $69.000 hasta $91.000. En los establecimientos categoría B, los salarios parten de $1.038.120 y alcanzan los $1.538.297 para el Nivel 7. En este caso, las sumas adicionales se encuentran entre $71.000 y $105.000.

Los trabajadores de establecimientos categoría A tendrán básicos desde $1.074.307 hasta $1.840.959, según el nivel, y percibirán adicionales de entre $74.000 y $126.000. En tanto, la categoría Especial (ESP) registra las remuneraciones más elevadas: desde $1.206.779 para el Nivel 1 hasta $1.970.475 para el Nivel 7, con complementos de $83.000 a $134.000.

Qué tareas comprende cada nivel salarial

El convenio 389/04 organiza al personal en siete niveles de acuerdo con las funciones desempeñadas. El Nivel 1 comprende tareas generales de apoyo e higiene, como lavacopas y peones de cocina, mientras que el Nivel 2 incluye, entre otros puestos, mozos de mostrador, repartidores y serenos.

Los niveles intermedios abarcan trabajadores especializados de cocina, mozos, telefonistas, choferes, mucamas, cajeros, adicionistas y oficiales panaderos. El Nivel 6 incluye cocineros, barman, recepcionistas, maîtres y maestros pasteleros.

Finalmente, el Nivel 7 corresponde a puestos de conducción y supervisión, entre ellos jefes de brigada, gobernantas, amas de llaves principales y jefes de recepción. UTHGRA informó que sus seccionales ya disponen de las planillas salariales completas para controlar las liquidaciones. Además, los incrementos correspondientes a meses anteriores que todavía no hayan sido abonados deberán liquidarse de manera retroactiva.