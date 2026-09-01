REDACCIÓN ELONCE
Unos 100 estudiantes participan del concurso intercolegial de francés que reúne a diferentes escuelas de Paraná. Docentes explicaron a Elonce que la propuesta busca fortalecer la lectura, la pronunciación y el acercamiento a la cultura francesa mediante una experiencia lúdica.
Unos 100 estudiantes participan de un concurso intercolegial de francés en Paraná, una iniciativa educativa que lleva ocho ediciones y propone fortalecer el aprendizaje del idioma mediante la lectura, la pronunciación y el acercamiento a la cultura francesa. La jornada reúne a alumnos del Liceo Paula Albarracin De Sarmiento -la institución anfitriona- y de otras escuelas invitadas.
Simón Morvant, profesor de francés y ciudadano francés nacionalizado argentino, explicó a Elonce que la competencia es solamente una herramienta para incentivar a los jóvenes. “La idea es tratar de sensibilizar al idioma, a la fonética, a la cultura francesa a través de la lectura y de la literatura francesa”, indicó.
Si bien existen premios para quienes obtengan los mejores resultados, el docente aclaró que el objetivo principal no pasa por ganar. Este año, además, todos los participantes recibirán un reconocimiento por formar parte de la propuesta.
Ocho años promoviendo el aprendizaje del francés
Laura Zabala, profesora de francés, explicó a Elonce que el concurso surgió hace ocho años con la intención de conseguir que los estudiantes se acercaran a la lectura en ese idioma. Desde entonces, la actividad incorporó diferentes propuestas y amplió la participación de otras instituciones.
“Es un trabajo en equipo, es un trabajo institucional porque sin todos los compañeros que trabajamos no se puede llevar a cabo”, destacó Zavala. La docente remarcó que la propuesta también busca generar un momento de encuentro: “El compartir, el pasar un buen rato, el sentirnos franceses por un rato, porque esa es la idea”.
En esta edición fueron invitadas, entre otras instituciones, las escuelas Almafuerte, Comercio Nº1 y Comercio Nº2. La jornada comenzó por la mañana y reunió alrededor de 100 participantes, quienes llegaron después de varias semanas de preparación.
Qué deben hacer los estudiantes
La competencia comienza aproximadamente un mes antes del encuentro. Los docentes entregan a cada alumno un texto adecuado a su nivel y a los conocimientos trabajados durante el ciclo lectivo para que pueda practicarlo antes de presentarse ante el jurado.
“Ellos lo practican y vienen el día del intercolegial y lo leen, algunos con micrófono y otros sin, porque todavía les da un poco de vergüenza”, explicó Zavala. Durante la exposición se evalúan distintos aspectos vinculados con el dominio oral del idioma.
Entre los criterios aparecen la fonética, la entonación y la manera de presentarse frente al jurado. De esta forma, el concurso permite llevar conocimientos desarrollados durante las clases a una experiencia diferente y compartida con estudiantes de otras escuelas.
Los alumnos también organizan el encuentro
La actividad no solamente tiene como protagonistas a quienes participan de las lecturas. Los estudiantes de sexto año intervienen activamente en la organización como parte de sus prácticas educativas y asumen distintas responsabilidades durante la jornada.
Entre sus tareas se encuentran recibir a los participantes, diseñar los diplomas, preparar los textos que se exhiben en las pantallas y producir contenidos para las redes sociales. Los propios alumnos también colaboran con el manejo de esas plataformas durante el evento.
Desde la organización destacaron que se trata de un proyecto colectivo en el que intervienen docentes de diferentes espacios y estudiantes. La propuesta busca así incorporar aprendizajes que exceden el idioma, como la planificación de actividades y el trabajo en equipo.
“Es hermoso para mí”
Morvant valoró especialmente la posibilidad de generar en Paraná una actividad dedicada a la lengua y la cultura de su país de origen. “La verdad que es hermoso para mí porque acá en Argentina toda la cultura francesa, la idiosincrasia francesa, está bastante ausente”, expresó.
Para el profesor, este tipo de experiencias también resulta importante porque traslada el aprendizaje fuera del formato habitual de las clases. “Tener actividades que sensibilizan a la cultura, al francés, que sea en francés, en inglés, en italiano, en portugués, me parece que son eventos que son muy importantes”, sostuvo.
El docente llegó a Entre Ríos por motivos personales y posteriormente decidió incorporarse a la educación. “Me enamoré de una entrerriana, quise venir a vivir acá a Entre Ríos y me enamoré después de Argentina, de Entre Ríos también, y me quedé viviendo acá”, contó.
El desafío de aprender la pronunciación
Al referirse al aprendizaje del idioma, Morvant reconoció que la fonética puede representar uno de los mayores desafíos para los estudiantes. Sin embargo, señaló que el francés comparte raíces y estructuras con otras lenguas romances, como el castellano, el italiano y el portugués.
“La fonética francesa es delicada, pero su estructura es similar al castellano o al italiano o al portugués porque tiene la misma raíz”, explicó. Para el profesor, la clave está en encontrar estrategias didácticas capaces de despertar el interés de los alumnos.
Los propios estudiantes coincidieron en que la pronunciación requiere práctica. “Es más que nada difícil en algunas palabras, pero cuando lo vas practicando es como que te va saliendo”, contó uno de los jóvenes a Elonce durante la jornada.
Una propuesta para aprender de otra manera
La octava edición volvió a convertir al idioma en una experiencia compartida fuera del aula. Las lecturas frente al jurado se combinaron con la organización realizada por los estudiantes y el intercambio entre alumnos de distintas instituciones.
Para los docentes, la continuidad del concurso demuestra el interés por sostener espacios que permitan aprender francés mediante dinámicas diferentes y acercar una cultura que habitualmente tiene menor presencia en la vida cotidiana de los jóvenes.
Con alrededor de 100 participantes, el encuentro intercolegial volvió a poner el foco en la lectura, la fonética y la literatura francesa, pero también en la posibilidad de aprender mediante el intercambio, perder la vergüenza de expresarse en otro idioma y aplicar fuera del aula los conocimientos adquiridos durante el año.