ANSES abrió una nueva etapa de retiros voluntarios: quiénes pueden acceder

ANSES puso en marcha este martes una segunda etapa del Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), destinado a empleados de planta permanente que quieran finalizar su relación laboral mediante un acuerdo con el organismo. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 261/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La convocatoria permanecerá abierta hasta las 23.59 del 30 de septiembre de 2026. Desde el organismo explicaron que esta nueva instancia se habilitó después de la “favorable convocatoria y acogida” que tuvo la primera edición, lanzada en marzo y posteriormente prorrogada hasta el 24 de abril.

El programa se inscribe dentro de las políticas de reorganización del Estado nacional y establece que la adhesión es voluntaria, aunque cada solicitud deberá atravesar un proceso de evaluación antes de recibir la aprobación definitiva de ANSES.

Quiénes pueden acceder al retiro

La segunda etapa alcanza al personal de planta permanente comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 305/98 “E”. Una de las modalidades incluye a quienes ingresaron al organismo antes del 1° de enero de 2024 y actualmente tienen entre 60 y 64 años.

También pueden solicitarlo quienes hayan ingresado antes de esa misma fecha, tengan entre 65 y 69 años y registren menos de 30 años de aportes al sistema previsional.

Entre las exclusiones aparecen trabajadores involucrados en determinados procesos penales contra la administración pública o procedimientos disciplinarios que puedan terminar en despido. Quienes tengan mandato sindical o sean candidatos a delegados deberán previamente renunciar a su cargo y a la correspondiente tutela gremial.

Cuánto cobrarán los empleados que adhieran

La gratificación extraordinaria será equivalente al 90% de la remuneración tomada como base por cada año de antigüedad efectiva en ANSES, o por una fracción superior a tres meses. Para esta segunda convocatoria, el límite máximo quedó fijado en el equivalente al 90% de 19 haberes brutos.

Cuando la compensación no supere los 80 millones de pesos, el pago se realizará en una única cuota. Si excede esa cifra, se abonará en dos pagos mensuales, iguales y consecutivos.

La Dirección General de Recursos Humanos será la encargada de verificar los requisitos, mientras que las diferentes áreas del organismo evaluarán cada solicitud. Posteriormente deberá dictarse el acto administrativo correspondiente y formalizarse el acuerdo ante la autoridad laboral.

Quienes finalmente ingresen al programa no podrán volver a prestar servicios en el Sector Público Nacional durante cinco años. Con esta segunda etapa, la ANSES mantiene abierto durante todo septiembre el esquema de desvinculaciones acordadas iniciado durante el primer semestre del año.