 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Mes amarillo

Realizarán una capacitación sobre "prevención del suicidio en juventudes hoy: nuevos desafíos" en Paraná

La psicóloga Paula Martínez brindará una capacitación sobre prevención del suicidio enfocada en la adolescencia. Será el martes 8 de septiembre, a las 14 horas, en Fraternidad 1441. La especialista destacó la importancia de “aprender a escuchar y no juzgar” y de "no quitarle valor al dolor".

1 de Septiembre de 2026
Prevención del suicidio adolescente con capacitación en Paraná.
Prevención del suicidio adolescente con capacitación en Paraná. Foto: Archivo.

REDACCIÓN ELONCE

La psicóloga Paula Martínez brindará una capacitación sobre prevención del suicidio enfocada en la adolescencia. Será el martes 8 de septiembre, a las 14 horas, en Fraternidad 1441. La especialista destacó la importancia de “aprender a escuchar y no juzgar” y de "no quitarle valor al dolor".

La prevención del suicidio adolescente será el eje de una capacitación que se realizará el martes 8 de septiembre en Paraná, en el marco del Mes Amarillo. La licenciada en Psicología Paula Martínez explicó en diálogo con Elonce que la propuesta brindará herramientas prácticas destinadas especialmente a padres, familiares y adultos que tengan contacto cotidiano con adolescentes.

 

La actividad comenzará a las 14 horas en la Escuela de Oficiales, ubicada en Fraternidad 1441. Las inscripciones permanecen abiertas y pueden realizarse al teléfono de la profesional 3434735836. Martínez explicó que todos los años desarrolla encuentros vinculados con esta problemática en distintos puntos de Entre Ríos y otras provincias.

 

 

"Septiembre es el Mes Amarillo, pero todo el año tenemos que trabajar en esto", remarcó la profesional. En esta oportunidad, la propuesta estará específicamente orientada a comprender la adolescencia actual y el papel que pueden desempeñar los adultos para acompañar a los jóvenes.

 

 

Escuchar sin juzgar para poder acompañar

 

Martínez anticipó que abordará qué es el suicidio, los principales mitos relacionados con la problemática y las características de las adolescencias actuales. "Lo mío no es teórico, sino práctico. Por eso invito a los padres y a la gente que tenga adolescentes a su alrededor", señaló.

 

Entre las principales herramientas, hizo hincapié en aprender a escuchar y evitar minimizar el sufrimiento. "Cada uno de nosotros podemos ayudar a alguien que está mal, no brindándole tratamiento, pero sí aprendiendo a escuchar, a no juzgar y a no quitarle valor al dolor que esa persona está sintiendo", expresó.

 

 

La psicóloga también planteó que los adultos deben evitar analizar las experiencias juveniles únicamente desde sus propias vivencias. "Si nos ponemos desde el lugar de juzgadores en vez del lugar de padres e intentamos entender qué viven y cómo lo viven, vamos a poder ayudar de otra manera", sostuvo.

 

 

La importancia de reconocer el dolor del otro

 

Otro de los aspectos centrales será la empatía. Martínez explicó que acompañar no necesariamente implica comprender completamente aquello que atraviesa otra persona. "Yo puedo no entender un dolor, pero entender que al otro le duele. Y eso es lo que tenemos que lograr", afirmó.

 

Capacitarán sobre "prevención del suicidio en juventudes hoy: nuevos desafíos"

 

También destacó la necesidad de aprender a acompañar sin pretender solucionar inmediatamente los problemas. "Hay un montón de cosas que no tienen solución y nosotros tenemos que aprender a hacer la escucha de ese otro", indicó.

 

La capacitación sobre prevención del suicidio adolescente será el martes 8 de septiembre, desde las 14, en Fraternidad 1441 de Paraná. La propuesta busca ofrecer recursos concretos para que los adultos puedan reconocer el sufrimiento, escuchar sin emitir juicios y acompañar de manera adecuada a los adolescentes.

 

Temas:

Prevención Suicidio Paraná Jóvenes Mes Amarillo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso