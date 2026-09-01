Realizarán una capacitación sobre "prevención del suicidio en juventudes hoy: nuevos desafíos" en Paraná

La prevención del suicidio adolescente será el eje de una capacitación que se realizará el martes 8 de septiembre en Paraná, en el marco del Mes Amarillo. La licenciada en Psicología Paula Martínez explicó en diálogo con Elonce que la propuesta brindará herramientas prácticas destinadas especialmente a padres, familiares y adultos que tengan contacto cotidiano con adolescentes.

La actividad comenzará a las 14 horas en la Escuela de Oficiales, ubicada en Fraternidad 1441. Las inscripciones permanecen abiertas y pueden realizarse al teléfono de la profesional 3434735836. Martínez explicó que todos los años desarrolla encuentros vinculados con esta problemática en distintos puntos de Entre Ríos y otras provincias.

"Septiembre es el Mes Amarillo, pero todo el año tenemos que trabajar en esto", remarcó la profesional. En esta oportunidad, la propuesta estará específicamente orientada a comprender la adolescencia actual y el papel que pueden desempeñar los adultos para acompañar a los jóvenes.

Escuchar sin juzgar para poder acompañar

Martínez anticipó que abordará qué es el suicidio, los principales mitos relacionados con la problemática y las características de las adolescencias actuales. "Lo mío no es teórico, sino práctico. Por eso invito a los padres y a la gente que tenga adolescentes a su alrededor", señaló.

Entre las principales herramientas, hizo hincapié en aprender a escuchar y evitar minimizar el sufrimiento. "Cada uno de nosotros podemos ayudar a alguien que está mal, no brindándole tratamiento, pero sí aprendiendo a escuchar, a no juzgar y a no quitarle valor al dolor que esa persona está sintiendo", expresó.

La psicóloga también planteó que los adultos deben evitar analizar las experiencias juveniles únicamente desde sus propias vivencias. "Si nos ponemos desde el lugar de juzgadores en vez del lugar de padres e intentamos entender qué viven y cómo lo viven, vamos a poder ayudar de otra manera", sostuvo.

La importancia de reconocer el dolor del otro

Otro de los aspectos centrales será la empatía. Martínez explicó que acompañar no necesariamente implica comprender completamente aquello que atraviesa otra persona. "Yo puedo no entender un dolor, pero entender que al otro le duele. Y eso es lo que tenemos que lograr", afirmó.

Capacitarán sobre "prevención del suicidio en juventudes hoy: nuevos desafíos"

También destacó la necesidad de aprender a acompañar sin pretender solucionar inmediatamente los problemas. "Hay un montón de cosas que no tienen solución y nosotros tenemos que aprender a hacer la escucha de ese otro", indicó.

La capacitación sobre prevención del suicidio adolescente será el martes 8 de septiembre, desde las 14, en Fraternidad 1441 de Paraná. La propuesta busca ofrecer recursos concretos para que los adultos puedan reconocer el sufrimiento, escuchar sin emitir juicios y acompañar de manera adecuada a los adolescentes.