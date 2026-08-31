Emociones en familia: brindarán herramientas para acompañar a niños y adolescentes

REDACCIÓN ELONCE
La charla “Emociones en familia” será gratuita y estará destinada a adultos vinculados con niños y adolescentes. La especialista Lucía Franchi explicó los ejes de la propuesta y brindó recomendaciones sobre emociones, límites y pantallas.
La charla “Emociones en familia” se realizará este martes desde las 16:30 en la sede de la UCA de calle Buenos Aires, en Paraná, con una propuesta gratuita destinada a madres, padres, familiares, docentes y otros adultos que acompañan a niños y adolescentes. La licenciada Lucía Franchi explicó que el encuentro buscará aportar herramientas para reconocer, expresar y gestionar las emociones.
La especialista indicó que la iniciativa ya recorrió distintos puntos de Entre Ríos y destacó la posibilidad de ampliar su alcance. “La verdad que nos alegra mucho haber podido llegar no solamente mañana en Paraná, sino que ya transitamos Concordia, La Paz, Islas del Ibicuy y estamos también pensando en otros departamentos”, expresó.
Uno de los principales objetivos será que los adultos comiencen por reconocer sus propias emociones. “Lo primero que vamos a hacer es tratar de acompañar a los adultos a que puedan conocer su propio mundo emocional, entendiendo que necesitamos alfabetizarnos emocionalmente”, señaló Franchi. Y agregó: “Tenemos más de 500 emociones para poder expresar lo que sentimos y no podemos gestionar lo que no conocemos”.
Cómo acompañar las emociones de los chicos
La especialista explicó que posteriormente se abordarán herramientas concretas para afrontar situaciones habituales de la crianza. “Después vamos a trabajar estrategias de gestión emocional, que generalmente es lo que más nos piden las familias, los docentes y los profesionales”, manifestó. Entre los ejemplos mencionó cómo acompañar el enojo y la tristeza de los niños.
Franchi remarcó que las experiencias atravesadas durante el crecimiento cumplen un papel central. “Sin duda que cada niño viene con un temperamento y viene con cuestiones genéticas de herencia, pero las experiencias que el niño transita desde que nace hasta la edad que tenga es vital”, afirmó.
En ese sentido, recomendó aprovechar los conflictos cotidianos como oportunidades educativas. “Primero es entender el rol que tenemos como adulto en aprovechar cada situación que el niño está transitando como una oportunidad de aprendizaje”, sostuvo. Además, puso como ejemplos hacer la tarea o atravesar una pelea con un amigo.
Evitar etiquetas y mejorar el diálogo
Otro aspecto que se trabajará será la manera en que los adultos se comunican con los chicos. Franchi explicó que no produce el mismo efecto calificar permanentemente a un niño que señalar una conducta puntual: “No es lo mismo decir sos un mentiroso o sos un revoltoso a decir en este momento mentiste”.
Sobre las dificultades que muchas familias encuentran para conocer qué sienten sus hijos, planteó revisar las preguntas cotidianas. “Nosotros estamos muy acostumbrados a que el nene sale de la escuela y preguntamos, ¿cómo estás? Bien o mal. ¿Cómo te fue? Bien o mal”, explicó. El objetivo, sostuvo, debería ser generar las condiciones para que puedan expresar si estuvieron tristes, enojados o atravesaron otra emoción.
La licenciada también advirtió sobre determinados modos de comunicación de los adultos. “El sermón y la queja no regulan”, afirmó. “Nosotros los adultos somos muy discursivos, hablamos un montón. Cuanto más pequeño es el niño, necesitamos ir más a lo visual”, añadió.
Pantallas, límites y el ejemplo de los adultos
Durante la charla también se abordará el vínculo de niños y adolescentes con celulares, tablets, televisión y redes sociales. “El cerebro no está preparado para recibir todo el tiempo retroalimentaciones de likes o mensajes”, sostuvo Franchi, quien recomendó prestar atención al tiempo de utilización y evitar la exposición simultánea a diferentes dispositivos.
Además de establecer límites, consideró necesario generar otras alternativas. “Cuando el niño se conecta a eso, se desconecta otras cosas. Entonces, tenemos que no solamente desconectarlo de los dispositivos, sino también conectarlos a otras experiencias”, expresó. Entre las posibilidades mencionó juegos de mesa y momentos compartidos con otros chicos.
El comportamiento de los mayores también resultó un aspecto central de sus recomendaciones. “Sin duda que nosotros educamos mucho más desde lo que hacemos, desde lo que somos que desde lo que les decimos”, remarcó. Asimismo, recordó la responsabilidad adulta sobre los contenidos a los que acceden los menores mediante dispositivos electrónicos.
Premios, castigos y límites
Franchi también se refirió al uso de premios y castigos como herramientas para modificar comportamientos. “Sin duda que si uno pone premios y castigos va a lograr que la conducta se revierta más fácilmente. Ahora, también uno entra en una forma de educación donde para hacer determinada cosa, si hago determinada cosa voy a obtener otra”, explicó.
Frente a esas situaciones, propuso diferenciar las emociones de las conductas. “A mí me gusta decir validamos siempre la emoción. Entendemos que pueden estar tristes, enojados, frustrados, pero no validamos comportamiento”, manifestó. Según explicó, el desafío consiste en que progresivamente los chicos comprendan por qué existe determinado límite y no solamente lo cumplan por imposición.
La actividad comenzará a las 16:30 en la UCA, sobre calle Buenos Aires, y será abierta y gratuita. La inscripción previa estará disponible mediante un enlace difundido por el COPNAF y tendrá únicamente fines organizativos. De todos modos, Franchi aclaró que quienes no hayan podido registrarse previamente también podrán asistir.