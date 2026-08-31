Futbolista de 18 años se descompensó durante un partido en Concordia y está en terapia intensiva

Un futbolista de 18 años se descompensó durante un partido en Concordia y permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Delicia Concepción Masvernat. Se trata de Gabriel Carrera, jugador de Constitución, quien se desplomó durante el encuentro de Primera División frente a La Bianca.

El episodio ocurrió este domingo, durante la tercera fecha del Torneo Clausura de la Copa Centenario de la Liga Concordiense de Fútbol. Según informó El Entre Ríos, minutos antes de la descompensación, Carrera había sufrido un golpe en la cabeza durante una jugada.

En esa oportunidad, el árbitro detuvo el encuentro y el futbolista salió del campo para ser atendido. De acuerdo con la información difundida, el joven manifestó que podía continuar jugando y regresó al partido.

Se desvaneció minutos después

Unos cinco minutos después, mientras participaba de un contraataque de Constitución, Carrera se desvaneció en el campo de juego y comenzó a convulsionar.

La situación generó momentos de preocupación entre jugadores y personas que se encontraban en el lugar. Según la información publicada, la ambulancia pudo ingresar al terreno de juego unos cinco minutos después.

El joven recibió maniobras de reanimación antes de ser trasladado de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde posteriormente quedó alojado en Terapia Intensiva.

El parte médico sobre Gabriel Carrera

Horas después del episodio se conoció un informe médico sobre el estado de salud del futbolista, que continúa bajo cuidados intensivos.

Según el último parte difundido, el joven “permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica”.

Los profesionales agregaron que “actualmente se encuentra bajo monitoreo y tratamiento médico permanente. Su pronóstico es reservado, sujeto a la evolución clínica y a la respuesta al tratamiento”.

Piden por la recuperación del joven

Hasta el momento no se informó oficialmente cuál fue la causa de la descompensación ni si existe una relación médica confirmada con el golpe que Carrera había recibido minutos antes durante el encuentro.

La noticia provocó preocupación en el ámbito del fútbol concordiense. Familiares, amigos, compañeros e hinchas de diferentes instituciones deportivas comenzaron a expresar mensajes de acompañamiento.

Además, allegados al joven pidieron oraciones por su recuperación mientras permanece internado en estado crítico en el hospital Masvernat.