Lisandro Martínez y su conmovedor mensaje por el retiro de Messi de la Selección

Lisandro Martínez y su mensaje por el retiro de Messi se sumaron a las numerosas muestras de afecto que recibió el capitán después de anunciar su despedida de la Selección argentina. El defensor entrerriano dejó unas sentidas palabras en la publicación con la que el rosarino repasó su trayectoria con la Albiceleste.

Messi comunicó su decisión mediante un emotivo video en el que recorrió diferentes etapas de su carrera con la camiseta argentina. Las imágenes mostraron desde sus primeros pasos en las categorías juveniles hasta las derrotas más dolorosas y las posteriores consagraciones.

La publicación recibió rápidamente mensajes de quienes compartieron plantel con el capitán. Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Cristian “Cuti” Romero expresaron su reconocimiento, mientras que Rodrigo De Paul también realizó un posteo. Nicolás Tagliafico y Ángel Di María eligieron despedirlo con imágenes y mensajes de agradecimiento.

Las palabras de Lisandro Martínez para Messi

Entre las reacciones apareció la de Lisandro Martínez, quien utilizó los comentarios de la publicación para expresar qué significó compartir la Selección argentina con Messi. El futbolista entrerriano destacó especialmente la influencia del capitán dentro y fuera de la cancha.

“Una tristeza enorme la verdad, uno nunca se prepara para estas cosas, pero de todo corazón: GRACIAS!! Sos mi ejemplo y el ejemplo para todo el mundo, ganador en el futbol y ganador en la vida!!”, expresó Martínez.

Además, el defensor hizo referencia a lo que significará contarle a su hija que compartió equipo con Messi: “Mi hija va a estar muy orgullosa de que su padre compartió equipo con un ser humano extraordinario. Sos el mejor deportista de la historia, porque del fútbol, la verdad que no hay comparación. Te quiero muchísimo”.

Una despedida cargada de mensajes

La reacción de Martínez se incorporó así a una extensa serie de despedidas protagonizadas por los integrantes de la Selección. Los mensajes reflejaron el vínculo construido por Messi con el plantel durante los últimos años y, especialmente, con la generación que consiguió los principales títulos del ciclo encabezado por Lionel Scaloni.