 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Despedida del capitán argentino

Lisandro Martínez y su conmovedor mensaje por el retiro de Messi de la Selección

Lisandro Martínez y su mensaje por el retiro de Messi generaron emoción tras la despedida del capitán. El entrerriano agradeció haber compartido equipo con el astro argentino y aseguró: “Sos mi ejemplo y el ejemplo para todo el mundo”.

31 de Agosto de 2026
Lisandro Martínez y su mensaje por el retiro de Messi.
Lisandro Martínez y su mensaje por el retiro de Messi. Foto: (Redes Lisandro Martínez).

REDACCIÓN ELONCE

Lisandro Martínez y su mensaje por el retiro de Messi generaron emoción tras la despedida del capitán. El entrerriano agradeció haber compartido equipo con el astro argentino y aseguró: “Sos mi ejemplo y el ejemplo para todo el mundo”.

Lisandro Martínez y su mensaje por el retiro de Messi se sumaron a las numerosas muestras de afecto que recibió el capitán después de anunciar su despedida de la Selección argentina. El defensor entrerriano dejó unas sentidas palabras en la publicación con la que el rosarino repasó su trayectoria con la Albiceleste.

Messi comunicó su decisión mediante un emotivo video en el que recorrió diferentes etapas de su carrera con la camiseta argentina. Las imágenes mostraron desde sus primeros pasos en las categorías juveniles hasta las derrotas más dolorosas y las posteriores consagraciones.

La publicación recibió rápidamente mensajes de quienes compartieron plantel con el capitán. Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Cristian “Cuti” Romero expresaron su reconocimiento, mientras que Rodrigo De Paul también realizó un posteo. Nicolás Tagliafico y Ángel Di María eligieron despedirlo con imágenes y mensajes de agradecimiento.

Las palabras de Lisandro Martínez para Messi

 

Entre las reacciones apareció la de Lisandro Martínez, quien utilizó los comentarios de la publicación para expresar qué significó compartir la Selección argentina con Messi. El futbolista entrerriano destacó especialmente la influencia del capitán dentro y fuera de la cancha.

“Una tristeza enorme la verdad, uno nunca se prepara para estas cosas, pero de todo corazón: GRACIAS!! Sos mi ejemplo y el ejemplo para todo el mundo, ganador en el futbol y ganador en la vida!!”, expresó Martínez.

Además, el defensor hizo referencia a lo que significará contarle a su hija que compartió equipo con Messi: “Mi hija va a estar muy orgullosa de que su padre compartió equipo con un ser humano extraordinario. Sos el mejor deportista de la historia, porque del fútbol, la verdad que no hay comparación. Te quiero muchísimo”.

 

Una despedida cargada de mensajes

 

La reacción de Martínez se incorporó así a una extensa serie de despedidas protagonizadas por los integrantes de la Selección. Los mensajes reflejaron el vínculo construido por Messi con el plantel durante los últimos años y, especialmente, con la generación que consiguió los principales títulos del ciclo encabezado por Lionel Scaloni.

Temas:

Lionel Messi Lisandro Martínez Selección Argentina
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso