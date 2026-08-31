La Paz será sede del Tercer Encuentro Nacional de Pesca Adaptada

REDACCIÓN ELONCE
El Tercer Encuentro Nacional de Pesca Adaptada en La Paz se realizará el 9 de septiembre y contará con playa accesible, 12 estaciones y acompañamiento especializado. La propuesta busca garantizar que personas con discapacidad puedan disfrutar de la pesca y del río Paraná.
El Tercer Encuentro Nacional de Pesca Adaptada en La Paz se desarrollará el próximo 9 de septiembre con una propuesta que busca garantizar el acceso de personas con discapacidad a una de las actividades deportivas y recreativas más representativas de la costa entrerriana. La iniciativa contará con espacios especialmente acondicionados, 12 estaciones de pesca y acompañamiento de guías y terapeutas.
El encuentro fue presentado en la Casa del Turismo de Entre Ríos, con la participación de autoridades provinciales y municipales y representantes de Pesca Adaptada. Durante el lanzamiento se destacó que la propuesta trasciende lo deportivo y apunta a generar condiciones de accesibilidad para que más personas puedan disfrutar del río Paraná.
Al respecto, el secretario ejecutivo del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel, valoró especialmente el carácter integrador del encuentro. “El turismo no puede estar aislado de eso. Por eso es importante generar este estilo de eventos para que todos podamos disfrutar de la actividad turística”, sostuvo durante la presentación.
Doce estaciones de pesca y espacios adaptados
La secretaria de Turismo de La Paz, María Luz De Bernardo, destacó que la ciudad cuenta con una extensa trayectoria vinculada con la pesca deportiva y señaló que el encuentro permitirá avanzar además en la sensibilización sobre la accesibilidad en los diferentes servicios turísticos.
“Esto es un encuentro de pesca, se hace por la pesca deportiva que nos une, pero más que nada es acercarles a todas las personas la misma posibilidad de tener acceso a una caña, al río, a poder pescar y darse una vuelta en una lancha adaptada”, explicó durante el lanzamiento.
La propuesta contempla la adaptación de la playa mediante caminos de madera y la instalación de 12 estaciones de pesca. En cada una podrán participar grupos de alrededor de 10 personas con discapacidad, quienes estarán acompañadas por un guía de pesca y un terapeuta y dispondrán de los elementos necesarios para desarrollar la actividad.
Desde Pesca Adaptada explicaron a Elonce que la organización lleva alrededor de ocho años trabajando sobre las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a diferentes actividades recreativas. Uno de los objetivos es trabajar sobre la denominada “cadena de accesibilidad”, que contempla desde el traslado hacia un destino hasta las condiciones necesarias para participar efectivamente de una actividad.
“En su mayoría las personas con discapacidad son de bajos recursos y además no tienen la posibilidad. Pero cuando un Estado, una provincia, un municipio, los empresarios que acompañan y la sociedad en su conjunto trabajan, el encuentro se puede desarrollar”, destacó Facundo Testi, en representación de la organización.
“Los verdaderos ganadores son las personas con discapacidad”
El encuentro tendrá carácter recreativo e integrador y no fines de lucro. Cada participante recibirá un diploma y una medalla como reconocimiento por formar parte de la experiencia.
“Lo más lindo es que los ganadores son las personas con discapacidad”, señaló Testi. La intención es que la competencia quede en segundo plano y que el principal objetivo sea garantizar la posibilidad de acceder al río y disfrutar de la pesca deportiva en igualdad de condiciones.
La convocatoria está abierta a personas de La Paz y de otras localidades. Desde la organización solicitaron realizar una inscripción previa para poder dimensionar la cantidad de participantes y disponer adecuadamente los recursos y equipos de acompañamiento necesarios para la jornada. Los interesados deben comunicarse al vía WhatsApp al 3425 672175.
Además de las estaciones instaladas en la costa, la propuesta busca poner en discusión otras dimensiones de la accesibilidad turística. Entre ellas aparecen el ingreso a playas y embarcaciones, el desplazamiento dentro de la ciudad y las condiciones existentes en restaurantes y otros servicios utilizados por visitantes.
La accesibilidad como parte de la oferta turística
Desde el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) destacaron que este tipo de iniciativas permiten avanzar más allá de los trámites administrativos y generar experiencias concretas de inclusión.
“Cuando hablamos de adaptabilidad o de accesibilidad, estamos hablando de brindar las mismas oportunidades a todas las personas que quieran participar o se quieran acercar, en este caso, al río”, remarcó el titular del organismo, Diego Vélez.
También señalaron que el trabajo sobre accesibilidad no beneficia exclusivamente a las personas con discapacidad, sino que las adaptaciones pueden ser necesarias para adultos mayores o personas que, por diferentes circunstancias, tengan dificultades de movilidad.
En ese sentido, representantes del área de Discapacidad de La Paz remarcaron la necesidad de continuar eliminando barreras. “No solamente hablamos de discapacidad teniendo en cuenta las condiciones, sino también que en la vejez nos vamos a empezar a limitar. El río también es de todos”, expresaron.
La elección de La Paz como escenario está relacionada con su trayectoria como destino de pesca deportiva y con las acciones desarrolladas en materia turística. Autoridades locales destacaron que la experiencia también permitirá evaluar las condiciones de accesibilidad existentes en la ciudad y aquellos aspectos sobre los que todavía es necesario trabajar.
El Tercer Encuentro Nacional de Pesca Adaptada se realizará el 9 de septiembre y reunirá esfuerzos de organismos públicos, entidades privadas, profesionales y voluntarios. La premisa será que las personas con discapacidad puedan acercarse al Paraná, utilizar una caña, participar de una jornada de pesca y disfrutar del río con los apoyos necesarios.