Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina: “Me vacié, ya no tengo más para dar”

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina y puso punto final a una etapa de dos décadas con la camiseta albiceleste. El capitán comunicó la decisión mediante un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, donde reconoció que se trata de una determinación que tomó después de pensarlo durante varias semanas.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, comenzó el astro argentino. En el mismo texto aseguró que la decisión “dolió y duele en el alma”, aunque consideró que llegó el momento de cerrar el ciclo.

Messi también repasó el compromiso que mantuvo con el seleccionado durante toda su carrera. “Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, expresó.

“Me vacié, ya no tengo más para dar”

En uno de los pasajes más contundentes de su despedida, Lionel Messi explicó las razones que lo llevaron a tomar la decisión. “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección”, escribió.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, agregó el capitán, quien además agradeció el acompañamiento recibido durante sus 20 años defendiendo los colores argentinos.

Messi aseguró que a partir de ahora seguirá al equipo desde otro lugar. “Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera, en las buenas y en las malas, mucho más”, señaló.

El agradecimiento a su familia y compañeros

El rosarino dedicó también una parte especial de su publicación a quienes lo acompañaron durante su trayectoria. “Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil”, manifestó.

Asimismo, agradeció a “cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes” con los que compartió su recorrido. “Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”, sostuvo.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”, expresó Lionel Messi antes de cerrar su mensaje con una frase que acompañó buena parte de su carrera: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”.

Una decisión que había tomado después de la final

Al final de la publicación, Messi reveló que el texto no había sido escrito este lunes. “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final”, explicó.

Sin embargo, el capitán agregó que los acontecimientos personales posteriores terminaron de reafirmar su postura. “Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, señaló.

De esta manera, Lionel Messi cerró oficialmente su etapa con la Selección Argentina después de 20 años, dejando atrás una trayectoria marcada por títulos, récords, finales, derrotas y consagraciones que lo ubicaron como uno de los futbolistas más importantes de la historia del equipo nacional.