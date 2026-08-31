Video: camión fuera de control descendió en reversa y chocó contra seis vehículos

Un camión que descendió en reversa a gran velocidad provocó un choque múltiple que involucró a seis vehículos en Ciudad del Este, Paraguay. El siniestro ocasionó importantes daños materiales, aunque ninguna persona resultó herida.
El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 sobre la avenida Luis María Argaña, en el microcentro de la ciudad paraguaya. El vehículo de gran porte era un Scania R124L conducido por Julio César Aquino Estigarribia.
De acuerdo con el reporte policial, el camión descendió en reversa por la avenida hasta impactar violentamente contra un minibús Toyota Hiace que se encontraba estacionado. La fuerza de la colisión hizo que este último vehículo se desplazara y golpeara a otro rodado.
Seis vehículos quedaron involucrados
La secuencia terminó involucrando a seis vehículos. Además del tractocamión y el minibús, sufrieron daños un Toyota Voxy, un furgón Toyota Noah, una camioneta Hyundai Santa Fe y una motocicleta Kenton GTR150.
El minibús Toyota Hiace absorbió gran parte del impacto y el camión finalmente se detuvo al quedar contra ese vehículo. Los demás rodados involucrados también presentaron diferentes daños materiales.
Una persona que se encontraba en el lugar registró en video el momento del accidente. Las imágenes mostraron al camión mientras descendía en reversa a gran velocidad y a otros conductores intentando evitar ser alcanzados.
Una pareja en moto quedó en medio de la maniobra
Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando el conductor de la Hyundai Santa Fe advirtió que el camión se aproximaba y comenzó a retroceder para intentar apartarse de su trayectoria.
Detrás de la camioneta se encontraba una pareja a bordo de una motocicleta. Durante la maniobra, el rodado menor terminó debajo de las ruedas de la Hyundai Santa Fe.
Pese a la peligrosa situación y a la magnitud de la colisión, las dos personas que se encontraban en la motocicleta resultaron ilesas. Tampoco se reportaron otros heridos entre quienes estaban en los vehículos alcanzados.
El conductor dio negativo en el alcotest
Tras una alerta emitida a través del Sistema 911, efectivos de la Comisaría Primera de Ciudad del Este acudieron al lugar para intervenir y ordenar el tránsito en la zona.
El conductor del tractocamión fue posteriormente trasladado hasta la base de la Patrulla Caminera ubicada en el kilómetro 4, donde fue sometido a una prueba de alcoholemia.
El alcotest arrojó un resultado negativo de 0,00 mg/L, por lo que se descartó la presencia de alcohol en el organismo del camionero al momento del examen.