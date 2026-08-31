Video: Un temporal de granizo causó graves daños y una muerte en el sur de Brasil

Un fuerte temporal con lluvias, viento y granizo provocó graves daños durante el fin de semana en el sur de Brasil. Al menos 23 municipios del estado de Santa Catarina reportaron inconvenientes y cinco declararon el estado de emergencia.

Las condiciones comenzaron a desmejorar durante la noche del viernes y se mantuvieron hasta la madrugada del domingo. El fenómeno causó destrozos en viviendas, caída de árboles, interrupciones eléctricas y cortes en distintos caminos.

Florianópolis fue una de las ciudades más afectadas, con más de 1.000 familias damnificadas. Los mayores daños se concentraron en la zona norte de la isla, donde numerosos vecinos necesitaron asistencia.

Daños en viviendas y vehículos

En Canasvieiras, la intensidad de la caída de granizo provocó roturas en techos de viviendas y daños materiales. Equipos municipales recorrieron la zona y distribuyeron lonas entre las familias afectadas.

La situación también fue crítica en Biguaçu, donde aproximadamente 250 viviendas sufrieron daños. En Ipuaçu fueron alcanzadas 210 casas, mientras que Bom Jesus registró 81 inmuebles afectados y Quilombo contabilizó otros 32.

Bom Jesus, Quilombo, Ipuaçu, Biguaçu y Florianópolis declararon la emergencia. La medida permite agilizar la movilización de recursos y las tareas de asistencia en las zonas perjudicadas.

Una mujer murió tras ser alcanzada por un rayo

El temporal también provocó la muerte de una mujer de 39 años en la playa de Pinheira, ubicada en Palhoça, dentro de la región metropolitana de Florianópolis.

La mujer fue alcanzada por un rayo durante la tarde del viernes y quedó inconsciente sobre la arena. Un testigo comenzó las maniobras de reanimación hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Posteriormente fue trasladada a una unidad médica y derivada a un hospital de São José. Pese a la atención recibida, falleció durante la mañana del sábado.

Continúa la alerta en el sur de Brasil

La Defensa Civil mantiene el monitoreo ante la posibilidad de nuevas tormentas eléctricas, lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo. El riesgo incluye inundaciones, crecidas repentinas y nuevos daños materiales.

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil emitió una alerta para este lunes en numerosas ciudades de Santa Catarina y Rio Grande do Sul. El pronóstico contempla acumulados importantes de lluvia y vientos que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Las condiciones adversas podrían prolongarse hasta la madrugada del martes 1º de septiembre. Las autoridades recomendaron buscar resguardo durante las tormentas y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.