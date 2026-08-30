Tragedia en Chipre: al menos ocho muertos tras el naufragio de un ferry que transportaba 267 personas

Una tragedia sacude al Mediterráneo luego del naufragio de un ferry con 267 personas a bordo frente a la costa norte de Chipre. El saldo provisorio es de al menos ocho fallecidos, 237 rescatados y 22 desaparecidos, mientras continúa un amplio operativo de búsqueda y rescate.

La embarcación, un catamarán que cubría la ruta entre Kyrenia (Girne) y Tasucu, en la provincia turca de Mersin, comenzó a hacer agua apenas 15 minutos después de zarpar y emitió una llamada de auxilio cuando se encontraba a unas tres millas náuticas de la costa.

El rescate continúa a más de 500 metros de profundidad

Según las autoridades de la República Turca del Norte de Chipre, el ferry quedó completamente sumergido a una profundidad cercana a 514 metros, lo que dificulta las tareas de rescate y alimenta el temor de que aún haya personas atrapadas en el interior.

Vuelca un ferry de pasajeros con casi 300 personas a bordo frente a las costas del norte de Chipre. La embarcación, que cubría la ruta entre Girne y el puerto turco de Taşucu (Mersin), ha zozobrado tras sufrir una vía de agua. Al menos hay seis muertos . pic.twitter.com/SeEY9TxMEp — Roberto Lainez (@RobertoLai74153) August 30, 2026

El primer ministro Ünal Üstel informó que los sobrevivientes fueron trasladados a distintos hospitales y señaló que el barco habría enfrentado un fenómeno meteorológico excepcional, con fuertes lluvias, granizo y ráfagas de viento de hasta 160 km/h.

Investigan las causas del hundimiento

Como parte de la investigación, la Policía detuvo a ocho personas, entre ellas el capitán del ferry, para determinar las responsabilidades del accidente.

Sin embargo, el líder opositor turcochipriota Tufan Erhürman pidió cautela y cuestionó la hipótesis del mal tiempo al sostener que las condiciones climáticas “no eran malas” al momento del naufragio.

En el operativo participan la Guardia Costera, fuerzas de seguridad del norte de Chipre y buques y aeronaves enviados por Turquía. Además, el gobierno de la República de Chipre, que controla el sur de la isla, ofreció colaboración para las tareas de búsqueda y rescate.