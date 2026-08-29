Visita de León XIV a Argentina: una delegación del Vaticano llegará este domingo

La visita de León XIV a Argentina tendrá este domingo un paso clave con la llegada de una delegación oficial de la Santa Sede. La comitiva participará de tareas de coordinación logística y de seguridad para preparar el viaje del Papa previsto para noviembre.
La visita de León XIV a Argentina comenzará a tomar forma este domingo con el arribo a Buenos Aires de una delegación oficial de la Santa Sede, que participará de los preparativos logísticos y de seguridad relacionados con el viaje que el pontífice realizará al país.
Según informó TN y consignó la Agencia Noticias Argentinas, la denominada “Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede” arribará al Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369. Su llegada estará acompañada por un dispositivo especial organizado por las autoridades.
El operativo contemplará custodia policial durante los traslados y un control de explosivos a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX), perteneciente a la Policía Federal Argentina. La comitiva se movilizará en un dispositivo integrado por cinco vehículos.
Los preparativos para recibir al Papa
La llegada de los representantes vaticanos se inscribirá en las tareas previas destinadas a organizar el viaje de León XIV. Todavía deberán definirse diferentes aspectos entre la Santa Sede y las autoridades argentinas, principalmente aquellos relacionados con logística y seguridad.
Por el momento, no trascendieron los dominios de los vehículos que serán utilizados por la comitiva. El dispositivo permitirá avanzar sobre los requerimientos necesarios para los desplazamientos y actividades que tendrá el pontífice durante su estadía.
La visita representará el primer viaje de León XIV a Argentina desde su asunción como Papa. De acuerdo con la información difundida, su estadía se extenderá durante tres días y comprenderá actividades en diferentes puntos del país.
Cuándo llegaría León XIV a Argentina
El cronograma previsto señala que León XIV arribará el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay. Permanecerá en territorio argentino hasta el miércoles 11, cuando concluirá su agenda oficial.
Durante su estadía, el pontífice visitará la Ciudad de Buenos Aires y también se trasladará hasta Luján, considerada la capital nacional de la Fe por la presencia de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
La agenda también contempla una visita a Córdoba. Mientras continúan definiéndose las actividades específicas que realizará en cada destino, la llegada de la delegación de la Santa Sede este domingo constituirá una instancia preparatoria para coordinar el operativo que acompañará la visita papal.