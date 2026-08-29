Riada en Nepal: ascendieron a 676 los muertos y hay casi 3.000 desaparecidos

La riada en Nepal dejó al menos 676 personas fallecidas entre ese país y la región china del Tíbet, mientras casi 3.000 continuaban desaparecidas este sábado. El desastre ocurrió el miércoles en la cuenca del río Bhote Koshi y movilizó a miles de rescatistas en ambos lados de la frontera.

La Policía nepalí informó que fueron recuperados 669 cuerpos dentro de su territorio. La mayor cantidad de víctimas fue localizada en los distritos sureños de Chitwan, con 248 fallecidos, y Nawalparasi Este, con otros 158.

A ese balance se sumaron siete muertes confirmadas por las autoridades de China en el condado tibetano de Gyirong, donde se encontraba uno de los principales pasos fronterizos con Nepal. Esa zona fue alcanzada por una violenta masa de agua, barro, hielo, rocas y escombros.

Morgues saturadas y dificultades para identificar los cuerpos

La cantidad de cadáveres recuperados provocó la saturación de morgues y hospitales. A esa dificultad se agregó el rápido deterioro de los cuerpos que permanecieron durante varias horas dentro de los ríos o cubiertos por el barro.

En Nawalparasi Este, también conocido como Nawalpur, las autoridades comenzaron a tomar muestras masivas de ADN. El procedimiento buscó facilitar la identificación posterior de las víctimas antes de sepultar los restos irreconocibles o no reclamados en zonas forestales comunitarias.

Good News, Dear citizens of world, All those were praying and worried about what happened to people in the Green House during the catastrophic Nepal Floods The family and house survived the ordeal. pic.twitter.com/iElo4qXvBL — Woke Eminent (@WokePandemic) August 28, 2026 Según informó Kathmandu Post, algunos cuerpos debieron ser trasladados hacia centros sanitarios de otros distritos debido a la falta de espacio en las instalaciones locales. Las autoridades avanzaron con las inhumaciones después de cumplir los procedimientos legales y forenses correspondientes.

Miles de rescatistas buscaron sobrevivientes

Los equipos de emergencia continuaron trabajando sobre una extensa superficie de lodo endurecido. Los rescatistas estimaron que decenas de personas podrían haber quedado sepultadas debajo de los sedimentos, las piedras y los restos de las construcciones destruidas, publicó MDZ.

Uno de los principales operativos se concentró en las centrales hidroeléctricas de la cuenca. Las autoridades temían que centenares de trabajadores permanecieran atrapados dentro de túneles inundados o bloqueados por los materiales arrastrados por la corriente.

El Gobierno de Nepal solicitó asistencia internacional especializada en identificación forense, conservación de cadáveres y rescates dentro de túneles. También pidió equipamiento técnico para ingresar en sectores anegados o con riesgo de nuevos derrumbes. India y China enviaron especialistas y suministros para colaborar con las tareas, según informó Reuters.

Más de 400 turistas permanecían sin contacto

La Junta de Turismo de Nepal comunicó que 184 turistas fueron rescatados con vida y otros tres lograron establecer contacto con las autoridades. Sin embargo, 420 viajeros continuaban incomunicados y eran buscados en las áreas afectadas.

Entre las personas evacuadas durante el sábado había dos ciudadanos españoles. El organismo turístico elaboró los registros junto con la Policía Turística y la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo con el último informe difundido.

La riada destruyó viviendas, rutas, puentes y centrales hidroeléctricas, además de interrumpir las comunicaciones entre diferentes comunidades. Mientras continuaron los operativos, las autoridades mantuvieron las advertencias por la inestabilidad del terreno y la posibilidad de nuevas crecidas.