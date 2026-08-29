La mamá de Tini Stoessel rompió el silencio: “No existe un tipo más honesto que Alejandro”

Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel, rompió el silencio en medio de las versiones sobre un conflicto familiar y salió a defender públicamente a Alejandro Stoessel, padre de la cantante y su exmarido.

La mujer brindó declaraciones al periodista Dani Ambrosino, quien difundió el mensaje durante el programa Intrusos. Según explicó, Muzlera decidió hablar específicamente sobre Alejandro, cuya figura quedó en el centro de las versiones difundidas durante los últimos días.

“Alejandro es el mejor papá del mundo y como profesional no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto. Es un tipo impecable, con valores, ética y moral indiscutible”, afirmó de manera contundente.

El respaldo al padre de Tini Stoessel

Muzlera remarcó que conoce a Alejandro Stoessel desde que tenía 17 años y señaló que mantiene su opinión pese a que actualmente están separados. Sus declaraciones buscaron rechazar los cuestionamientos que surgieron alrededor del productor.

El pronunciamiento se conoció después de que trascendieran versiones sobre diferencias vinculadas con la administración de la carrera y el patrimonio de Tini Stoessel. Hasta el momento, la artista no realizó declaraciones públicas sobre esas afirmaciones.

Ambrosino sostuvo que la intención de Mariana sería proteger a sus hijos, Tini y Francisco, y preservar el vínculo familiar. También destacó que se trató de la primera declaración directa de Muzlera desde que comenzó la polémica.

Denunció una invasión a la privacidad

Horas después, la mamá de Tini Stoessel también recurrió a sus redes sociales para cuestionar la presencia de un hombre frente a la casa familiar. En una historia de Instagram, publicó una imagen del sujeto y aseguró que estaba invadiendo la privacidad de la vivienda.

“Hay un hombre en la puerta de nuestra casa, invadiendo nuestra privacidad”, expresó Muzlera. Además, consideró que la situación podía constituir una violación de domicilio.

La mujer anticipó que la familia analizará las acciones correspondientes contra la persona señalada y contra los medios que eventualmente hayan participado de la situación, de acuerdo con el asesoramiento de su abogado.