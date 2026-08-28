Elton John tiene una fortuna de US$645 millones, pero tomó una inesperada decisión sobre sus hijos

La fortuna de Elton John ronda los US$645 millones, pero sus hijos no tienen garantizada una herencia millonaria. El músico británico adoptó una particular filosofía familiar: pretende que aprendan a generar sus propios ingresos y comprendan el esfuerzo necesario para construir un patrimonio.

La decisión implica que sus hijos tendrán garantizadas necesidades esenciales y determinados bienes básicos, pero no podrán acceder automáticamente a todos los lujos derivados de la riqueza de su padre. La intención es evitar que dependan exclusivamente del patrimonio familiar.

El criterio guarda similitudes con la filosofía expresada por otros multimillonarios, entre ellos Warren Buffett, partidario de que los descendientes de grandes fortunas dispongan de oportunidades, pero no necesariamente de recursos ilimitados.

Una paga semanal con reglas

La educación financiera comenzó cuando los hijos del artista eran pequeños. Elton John estableció una paga semanal de tres libras esterlinas, equivalentes actualmente a poco más de cuatro dólares.

El dinero tenía un destino establecido. Una parte debía reservarse para ahorrar, otra tenía que utilizarse para realizar una donación y solamente una libra quedaba disponible para gastos personales.

Además, recibir la paga estaba condicionado al cumplimiento de tareas domésticas. Levantar la mesa, colaborar en la cocina y mantener ordenada la habitación formaban parte de las responsabilidades asignadas.

Qué ocurrirá con los grandes lujos

La misma filosofía se trasladó a bienes más costosos. Cuando estuvieran en condiciones de conducir, el primer automóvil de los hijos no sería un vehículo nuevo financiado íntegramente por el cantante, sino uno usado cuyo costo también deberían ayudar a afrontar.

Los autos deportivos representan un límite todavía más marcado. Modelos de marcas como Ferrari o Lamborghini no formarían parte de los bienes que recibirían automáticamente: si quisieran tenerlos, deberían conseguirlos con sus propios recursos.

La familia estableció, no obstante, que los hijos contarían con elementos básicos como vivienda, automóvil y seguridad. La diferencia estaría en los gastos considerados lujosos, que deberían financiar mediante su propio trabajo.

De cuánto es la fortuna de Elton John

El patrimonio del músico fue estimado por el Music Rich List 2026 del Sunday Times en 475 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos US$645 millones. Sus ingresos provienen de décadas de actividad artística, regalías, propiedades y otros activos.

Uno de los grandes hitos económicos de su carrera fue la gira de despedida Farewell Yellow Brick Road, que recaudó cerca de US$940 millones mediante 330 conciertos y quedó posicionada entre las más taquilleras de la historia.

Pese a semejante patrimonio, Elton John decidió que la riqueza acumulada no implique que sus hijos puedan acceder sin límites a ella. Su objetivo es que el trabajo, el ahorro y la administración del dinero formen parte de su vida independientemente de la fortuna familiar.