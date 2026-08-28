El mapa que reveló cómo está Entre Ríos en un estudio clave para detectar el cáncer de mama

El primer Mapa Mamográfico Federal de Argentina reveló que Entre Ríos cuenta con 19 equipos públicos, mientras que en todo el país fueron identificados 1.498 mamógrafos en funcionamiento dentro de los sectores público, privado y de obras sociales. El estudio también expuso diferencias territoriales y dificultades vinculadas al estado de los aparatos, los horarios y la disponibilidad de personal.

El relevamiento fue realizado por la Fundación Instituto Natura junto con Surcos Asociación Civil y tuvo como objetivo reunir información sobre la infraestructura disponible para la detección temprana del cáncer de mama. Del total nacional identificado, 404 equipos pertenecían al subsector público y 1.094 correspondían a obras sociales y prestadores privados.

En el sistema público fueron registrados 404 mamógrafos distribuidos en 375 establecimientos de 23 de las 24 jurisdicciones. Sin embargo, al momento del trabajo de campo solamente 328 se encontraban operativos. Además, 90 presentaban desperfectos técnicos y otros 46 estaban fuera de servicio.

Entre Ríos, entre las jurisdicciones con más equipos

Buenos Aires encabezó el relevamiento de mamógrafos públicos, con 134 equipos instalados en 122 establecimientos. Le siguieron Santa Fe, con 33; Santiago del Estero, con 23; Ciudad de Buenos Aires, con 21; y Entre Ríos, con 19 aparatos.

El informe advirtió que la cantidad de equipos disponibles no determina por sí sola la capacidad para realizar estudios. Por ese motivo, también analizó los días y horarios en los cuales funcionan los mamógrafos y la disponibilidad de técnicos capacitados.

Un total de 241 equipos funcionaba durante los cinco días hábiles de la semana, mientras que 35 lo hacían tres días, 24 estaban disponibles dos jornadas y 12 solamente un día. Otros 21 tenían una disponibilidad inferior a una jornada semanal.

Horarios reducidos y falta de técnicos

Otro de los datos destacados fue que el 42% de los mamógrafos públicos funcionaba menos de seis horas por día, situación que limita la cantidad de turnos que pueden otorgarse para realizar estudios.

A las restricciones horarias se sumaron dificultades relacionadas con los recursos humanos. El relevamiento encontró 33 establecimientos que no contaban con técnicos para operar sus equipos. Otros 159 servicios disponían de personal con dedicación exclusiva.

En tanto, 183 establecimientos tenían trabajadores que alternaban la operación del mamógrafo con otras tareas dentro del área de diagnóstico por imágenes. Según el estudio, el 49% del personal técnico se desempeñaba bajo este esquema de polifuncionalidad.

Antigüedad y mantenimiento de los mamógrafos

El mapa también examinó la antigüedad de la tecnología disponible. El 26% de los equipos públicos había sido incorporado entre 2020 y 2024, aunque todavía permanecían en funcionamiento aparatos instalados durante las décadas de 1980 y 1990, además de otros incorporados en los primeros años de los 2000.

El mantenimiento apareció como otro aspecto relevante: el 46% de las instituciones indicó que realizaba tareas únicamente cuando se producía alguna falla. Por otra parte, 138 establecimientos informaron que efectuaban controles anuales sobre los equipos.

En el ámbito privado y de las obras sociales se identificaron 1.094 mamógrafos. No obstante, el estudio señaló que no existe un registro público consolidado que permita conocer con igual precisión su ubicación, disponibilidad efectiva y aporte al acceso de la población a los estudios.

Políticas para la detección del cáncer de mama

El relevamiento también analizó las políticas públicas provinciales relacionadas con la enfermedad. De acuerdo con los resultados, 20 de las 24 jurisdicciones habían adherido a leyes nacionales vinculadas con el cáncer de mama.

Además, 18 jurisdicciones contaban con programas específicos creados mediante una ley o un decreto. El diagnóstico permitió así reunir por primera vez información federal sobre recursos tecnológicos, humanos y operativos disponibles para la detección temprana.

El mamógrafo constituye una herramienta fundamental para identificar alteraciones en las mamas y favorecer el diagnóstico temprano del cáncer. El mapa permitió dimensionar no solamente cuántos aparatos existen, sino también las dificultades que condicionan su utilización efectiva.