Medicamentos en Argentina cuestan hasta seis veces más que en otros países

Los medicamentos de uso frecuente en Argentina registraron precios superiores a los del exterior en el 90% de las comparaciones realizadas por un informe reservado del Ministerio de Desregulación. Según el estudio, los valores locales equivalieron a 3,1 veces la mediana observada en otros mercados.

El relevamiento analizó una canasta de 17 principios activos esenciales y comparó sus precios de venta al público en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, España e India.

La mayor diferencia apareció frente a India, donde los medicamentos argentinos alcanzaron 6,7 veces el precio registrado en ese país. Luego se ubicaron España, con una relación de 5,3 veces; Francia, con 3,4 veces; Estados Unidos, con 1,8 veces; y Brasil, con 1,6 veces.

Cuánto cuestan tres tratamientos crónicos

El informe al que accedió NA tomó como ejemplos la levotiroxina, la atorvastatina y la metformina, tres medicamentos utilizados en tratamientos crónicos de alta demanda. En todos los casos, los precios de Argentina superaron los valores encontrados en los otros cinco países.

La levotiroxina, indicada principalmente para tratar el hipotiroidismo, representó un gasto mensual de US$ 19,3 en Argentina, frente a una mediana internacional de US$ 3,1. La dosis diaria tuvo un valor local de US$ 0,644, contra US$ 0,103 en los demás mercados.

El precio argentino de la levotiroxina equivalió a 8,2 veces el valor de España, 6,2 veces el de Francia, 4,6 veces el de Estados Unidos y 26,2 veces el de India.

La atorvastatina, utilizada para reducir el colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares, alcanzó un costo mensual de US$ 43,1 en las farmacias de Argentina. En los otros cinco países, la mediana fue de US$ 8.

Las diferencias en la atorvastatina

La dosis diaria de atorvastatina costó US$ 1,437 en Argentina, frente a una mediana internacional de US$ 0,267. La relación entre ambos valores fue de 5,4 a 1.

Los precios de referencia fueron de US$ 0,37 en Brasil, US$ 0,29 en Estados Unidos, US$ 0,12 en España y US$ 0,10 en India. Frente a los dos últimos mercados, la diferencia superó las 12 veces.

La metformina, uno de los medicamentos más utilizados para el tratamiento de la diabetes tipo 2, tuvo un costo mensual de US$ 26,1 en Argentina, mientras que la mediana internacional fue de US$ 5,3.

El precio de la metformina

La dosis diaria de metformina se ubicó en US$ 0,871 en las farmacias argentinas, contra una referencia internacional de US$ 0,175. De esta manera, el precio local equivalió a casi cinco veces la mediana de los mercados analizados.

El medicamento costó US$ 0,55 por dosis diaria en Brasil, US$ 0,28 en Estados Unidos, US$ 0,08 en España y US$ 0,07 en India.

Para evitar distorsiones provocadas por el tamaño de los envases o la concentración de los comprimidos, los técnicos estandarizaron los precios mediante la Dosis Diaria Definida. Se trata de una unidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud para estimar el costo diario de los tratamientos.

Los cuestionamientos de los laboratorios

La comparación contempló los precios de lista disponibles en las farmacias, pero no incluyó los descuentos aplicados por PAMI, obras sociales, empresas de medicina prepaga ni otros mecanismos de cobertura.

La industria farmacéutica rechazó las conclusiones del documento y cuestionó la metodología utilizada. Los laboratorios señalaron que el análisis no consideró los subsidios existentes en algunos países, las variaciones del dólar ni la carga impositiva de Argentina, que el sector estimó en un 34% del precio final.

También afirmaron que en el mercado local existen medicamentos nacionales más económicos que sus equivalentes de Estados Unidos y otros países de la región.

La estrategia del Gobierno

El diagnóstico oficial sirvió como fundamento para la estrategia del Gobierno destinada a ampliar la competencia en el mercado farmacéutico, facilitar la importación directa por parte de las provincias y reforzar la prescripción de medicamentos por su nombre genérico.

Entre las primeras experiencias se encontró la compra de medicamentos a India impulsada por el Gobierno de Mendoza. La iniciativa tuvo como objetivo reducir el gasto estatal y obtener tratamientos a valores inferiores a los disponibles en el mercado argentino.