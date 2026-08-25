“Nitrato Urbano”: Juan Ignacio Pereira expondrá las fotos de sus viajes por el mundo

REDACCIÓN ELONCE
Juan Ignacio Pereira presentará “Nitrato Urbano”, una muestra de unas 43 fotografías tomadas durante viajes por Latinoamérica y Europa. El fotógrafo contó a Elonce cómo nació el proyecto, que incluye imágenes analógicas de hace 20 años y podrá visitarse gratis hasta el 23 de septiembre.
El fotógrafo Juan Ignacio Pereira presentará “Nitrato Urbano”, una muestra integrada por aproximadamente 43 imágenes tomadas durante viajes por ciudades de Latinoamérica y Europa, que incluirá fotografías analógicas realizadas hace 20 años. La exposición se inaugurará el 2 de septiembre, a las 20, en la Casa de la Cultura y permanecerá abierta hasta el 23 del mismo mes, con entrada libre y gratuita.
Pereira contó a Elonce que el proyecto había comenzado en 2005, cuando todavía trabajaba con película analógica, y que posteriormente incorporó imágenes realizadas durante diferentes viajes. Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, Barcelona, Atenas, París y Berlín fueron algunos de los lugares registrados por su cámara.
“Es una muestra que ya tiene su tiempo. Arrancó por el 2005, con película analógica, cuando revelábamos todavía”, recordó el fotógrafo. Con el paso de los años, aquel primer ejercicio de fotografía callejera se convirtió en un archivo de personas, situaciones y escenas cotidianas tomadas en diferentes ciudades.
Cómo nació Nitrato Urbano
El origen del proyecto estuvo vinculado con los viajes que Pereira realizaba años atrás desde Paraná hacia Buenos Aires para comprar, reparar o trasladar equipos fotográficos.
En aquella época, explicó, no existían las alternativas logísticas actuales, por lo que debía viajar personalmente. Llegaba a Buenos Aires durante las primeras horas de la mañana y tenía tiempo disponible antes de la apertura de los comercios.
“Se llegaba temprano, seis o siete de la mañana, se tomaba un café y después se iba a los locales que abrían a las nueve. Mientras tanto yo sacaba fotos y, bueno, de ahí surgió Nitrato Urbano”, relató.
De las calles de Buenos Aires a otros países
Aquellas primeras fotografías se concentraron en escenas urbanas de Buenos Aires. Posteriormente, Pereira decidió trasladar el mismo concepto a los viajes que realizó fuera del país.
“Luego surgió lo de hacer lo mismo pero en viajes. Entonces empezaron a surgir distintos viajes”, explicó.
El objetivo estuvo puesto en observar situaciones cotidianas fuera de su entorno habitual. “Lo que surgió fue poder captar los momentos de las personas en otros lugares y fuera de nuestra cotidianidad”, señaló.
Un recorrido por Latinoamérica y Europa
La selección que llegará a la Casa de la Cultura contendrá registros obtenidos en diferentes ciudades y períodos. “Hay aproximadamente, hago un recuento rápido, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, Barcelona, Atenas, París y tenemos también algo de Berlín”, enumeró.
Pereira explicó que buscó integrar fotografías realizadas tanto en Latinoamérica como en Europa. Los viajes habían ocurrido a lo largo de varios años, pero decidió recuperar ese material para compartirlo en una misma exposición.
“Fueron viajes que fueron hace un tiempo largo, pero no quería dejar de mostrarlo porque ahí también hay un poder de compartirlo”, expresó.
Una muestra abierta hasta el 23 de septiembre
La inauguración de “Nitrato Urbano” se realizará el 2 de septiembre a las 20 en la Casa de la Cultura. La apertura contará además con una intervención artística de Diana Cabaña.
Pereira destacó la disponibilidad de espacios destinados a exhibir fotografía y mencionó el trabajo realizado desde la institución junto a Ivo Betti y el director Oscar Lesa.
La muestra permanecerá disponible hasta el 23 de septiembre y podrá recorrerse con entrada libre y gratuita. De esta manera, quienes no concurran a la inauguración tendrán la posibilidad de visitar posteriormente la exposición.
Nitrato Urbano reunirá aproximadamente 43 fotografías, que serán presentadas principalmente en formato de 30 por 45 centímetros. Entre las obras habrá registros analógicos que permanecieron conservados durante dos décadas y que fueron recuperados especialmente para la exposición.
“Son fotografías que tienen 20 años copiadas, que estuvieron guardaditas y ahora están enmarcadas para la muestra”, explicó Pereira.
“Lo primero que tiene que haber es corazón”
Durante la entrevista con Elonce, el fotógrafo fue consultado sobre qué consideraba necesario para conseguir una buena imagen. Su respuesta se concentró en la relación entre el fotógrafo y aquello que buscaba registrar. “Creo que lo primero que tiene que haber es corazón, porque ahí pasa todo”, afirmó.
Pereira explicó que durante el momento de tomar una fotografía intentaba no concentrarse exclusivamente en cuestiones técnicas. “Cuando estoy en el acto fotográfico, yo por ahí no estoy pensando mucho, sino que lo estoy tratando de sentir más”, sostuvo.
El fotógrafo también se refirió a los cambios que produjo la incorporación de cámaras a los teléfonos celulares y al acceso masivo a la fotografía. “Creo que la democratización de la fotografía fue el smartphone, que todo el mundo pueda sacar fotos”, manifestó. Para Pereira, ese proceso amplió las posibilidades de producir imágenes, aunque no eliminó la mirada particular de quien estaba detrás de la cámara.
“Hay algo que es muy importante, que es la fotografía de autor. Es decir, cada autor, cada fotógrafo tiene su punto de vista y su perspectiva de ese momento captado”, explicó.
Fotografiar y comunicar
Su trayectoria en el fotoperiodismo también influyó en la forma de entender las imágenes. Pereira diferenció la posibilidad de tomar una fotografía de la capacidad de transmitir algo mediante ella. “Hay una cuestión que tiene que ver con lo que nosotros hicimos mucho tiempo en fotoperiodismo, que es comunicar algo”, señaló.
“Yo puedo hacer fotos y otra cosa es comunicar algo con esa fotografía. Creo que ahí está lo que nos cambia y lo que no se puede reemplazar”, agregó.
Consultado sobre cuál consideraba su mejor fotografía, Pereira respondió: “La que no hice todavía”.
Sin embargo, reconoció que algunas de sus imágenes le permitían regresar mentalmente a los lugares y situaciones en los que habían sido realizadas. Entre ellas mencionó una fotografía tomada en Montjuïc, Barcelona.
“Me gusta mucho volver ahí, a ese lugar, a lo que me generó esa fotografía”, expresó. Sobre aquella escena particular, recordó la emoción que había experimentado al momento de registrarla: “Me impactó en ese momento”.
Por qué todavía elige imprimir las fotografías
El fotógrafo también destacó la diferencia entre observar una imagen en una pantalla y hacerlo sobre una copia física. Esa práctica, contó, formaba parte además de su trabajo en la enseñanza de fotografía.
“Todo el tiempo estoy tratando de trabajar esa cuestión de que vayan y que impriman. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado tanto a la pantalla digital y la foto de papel tiene otra forma de verse”, explicó.
Para Pereira, el soporte físico también modificaba la relación con el registro. “Y no solamente de verse, sino de sentirse”, agregó.
Su mirada sobre los filtros
Ante la utilización extendida de filtros y herramientas digitales para modificar imágenes, Pereira evitó establecer reglas sobre cómo debían utilizarse. “Creo que la libertad democrática que da la fotografía es una de las más grandes que tiene en este momento la humanidad”, sostuvo.
“Creo que tiene que ver con cada uno, que cada uno es libre de hacer lo que le parezca mejor. A mí, si no me gusta, no lo uso y listo”, resumió.
“La fotografía es lo que le da sentido al día”
Al definir el lugar que ocupaba la fotografía en su vida, Pereira la relacionó directamente con el propósito cotidiano y con la posibilidad de continuar buscando nuevas imágenes. “Para mí la fotografía es lo que te da sentido al día. Creo que todos necesitamos un propósito y levantarnos por algo”, expresó.
Ese vínculo permaneció presente después de años de trabajo en medios, viajes y fotografía urbana. Y mientras preparaba una exposición con imágenes acumuladas durante dos décadas, su respuesta sobre cuál era su mejor fotografía volvió a sintetizar esa búsqueda: “La que no hice todavía”.