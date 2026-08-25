Feria Provincial del Libro: Selva Almada, Juan Sasturain, Alejandra Kamiya y Miguel Rep, entre los invitados

La Feria Provincial del Libro se realizará del 9 al 11 de octubre en el Centro de Convenciones de Concordia. Tras reunir a más de 20.000 personas en su primera edición, contará con reconocidos autores, editoriales entrerrianas y referentes de la cultura.
La Feria Provincial del Libro tendrá su segunda edición del 9 al 11 de octubre en el Centro de Convenciones de Concordia y contará con la participación de Selva Almada, Juan Sasturain, Alejandra Kamiya y Miguel Rep. La propuesta volverá al mismo escenario donde se realizó por primera vez y buscará consolidarse como un espacio de encuentro entre escritores, editoriales y lectores de toda Entre Ríos.
El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stopello, confirmó las fechas y explicó que la organización se lleva adelante de manera articulada con el gobierno local. “Esa es la fecha que acordamos junto al municipio de Concordia”, señaló a DRU y precisó que se trata de “un trabajo que hacemos de manera conjunta entre el Gobierno de la provincia de Entre Ríos y la Municipalidad”.
La nueva edición llegará luego de la convocatoria alcanzada durante el debut de la iniciativa. Según recordó Stopello, más de 20.000 personas pasaron por el Centro de Convenciones durante las jornadas realizadas el año pasado. “Las ferias que se hacen en la provincia son una vidriera muy importante tanto para autores como para nuestras editoriales y tener una feria provincial, la verdad que es importante para la provincia”, sostuvo.
Los invitados de la Feria Provincial del Libro
Entre las figuras confirmadas se encuentra la escritora entrerriana Selva Almada. “Va a estar en la Feria Selva Almada, que es la autora más importante de la provincia en este momento, en cuanto a resonancia nacional, internacional”, destacó Stopello.
También estarán Juan Sasturain y Alejandra Kamiya, mientras que el dibujante y humorista gráfico Miguel Rep formará parte de la programación con una propuesta especialmente vinculada con su disciplina. La organización trabaja además en la convocatoria de escritores, editoriales y otros invitados que completarán las actividades de octubre.
El objetivo central será dar visibilidad a la producción literaria entrerriana y generar oportunidades para un sector que enfrenta dificultades por el contexto económico. “Muchas localidades de Entre Ríos tienen feria, pero siempre es bueno sumar estas oportunidades para visibilizar el talento de los autores de Entre Ríos y sobre todo movilizar la industria del libro”, explicó el secretario de Cultura.
Una vidriera para las editoriales entrerrianas
Stopello destacó particularmente el crecimiento que tuvieron las editoriales independientes y provinciales durante las últimas dos décadas. Según consideró, su aparición permitió que numerosos escritores encontraran alternativas más cercanas para editar y difundir sus trabajos, sin depender exclusivamente de sellos radicados fuera de Entre Ríos.
“Esto antes no era tan frecuente, tan sencillo como lo es ahora. Sencillo en el sentido de que había que recurrir a editoriales de otros lugares, había que pagar cada autor con su dinero, tenía que ver el modo de publicar y a partir de la existencia de las editoriales en la provincia hace que sea un camino menos sinuoso”, expresó.
Sin embargo, el funcionario reconoció que actualmente existen obstáculos económicos para sostener esa actividad. “En la actualidad es más difícil, por el contexto económico, para las editoriales, generar material, poder invertir en eso”, explicó. En ese escenario, consideró que las ferias adquieren un papel relevante no solamente para difundir libros, sino también para comercializarlos.
El encuentro directo entre libros y lectores
“La realización de ferias para las editoriales, para las que son los que producen libros, son muy importantes, porque es el momento de tener ventanilla y cara a cara con el público”, sostuvo Stopello. Al respecto, recordó que buena parte de los sellos entrerrianos no cuenta con locales comerciales propios y depende de diferentes canales para distribuir sus publicaciones.
Por ese motivo, destacó que “todas las ferias, son una oportunidad de venta y la posibilidad de conseguir los recursos para seguir publicando”. Para el funcionario, una feria de alcance provincial permite concentrar durante varios días a los diferentes protagonistas de la actividad editorial.
“Es muy importante que la provincia pueda tener su feria, pueda ser una librería grande para las editoriales, y sobre todo para los autores y las autoras de toda la provincia”, afirmó. La propuesta buscará así combinar la presencia de figuras reconocidas con la participación de escritores y sellos editoriales entrerrianos.
El crecimiento de la producción literaria
Al analizar el presente de la actividad, Stopello resaltó la cantidad de escritores que participaron durante el último año de concursos y convocatorias. “Felizmente Entre Ríos tiene una proliferación de autores muy importante”, sostuvo.
Como ejemplo mencionó el Premio Literario Fray Mocho, una de las principales distinciones provinciales. “Este año tuvimos más de 40 postulaciones para el género ensayo, que es récord absoluto, digamos”, afirmó. También destacó la participación registrada en otros premios literarios desarrollados en Paraná y Concepción del Uruguay.
El secretario recordó además que la creación de la Feria Provincial del Libro surgió por iniciativa del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. Según explicó, el funcionario, además de su actividad política, mantiene una vinculación con la escritura y promovió la creación de un encuentro provincial dedicado específicamente al sector.
Cultura, acceso y descentralización
Troncoso, por su parte, señaló que la realización de la segunda edición forma parte de la política cultural del Gobierno provincial. “La cultura no tiene que ser una cuestión para pocos, sino un derecho universal, descentralizado y de fácil acceso para todos”, manifestó.
“Con esta segunda edición de la Feria Provincial del Libro en Concordia, seguimos sosteniendo los dos ejes de la política cultural que impulsa el gobernador: garantizar la accesibilidad y descentralizar las actividades en toda la provincia. Detrás de cada autor, de cada librero y de cada feria, está el trabajo: por eso desde el Estado debemos alentar y acompañar el desarrollo del sector cultural”, subrayó el ministro a DRU.
Finalmente, Troncoso afirmó que “la Feria Provincial del Libro reafirma que la literatura en Entre Ríos no solo se celebra, sino que se comparte y se construye colectivamente, consolidándose como un hito cultural, un motor de identidad, desarrollo cultural y encuentro para toda la provincia”. Con las primeras figuras ya confirmadas, la organización continuará trabajando en la programación que se desarrollará durante las tres jornadas de octubre.