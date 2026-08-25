Estafas con transferencias falsas: detuvieron a dos hombres y secuestraron un auto

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos este martes durante allanamientos por estafas con transferencias falsas realizados en Paraná. Los procedimientos estuvieron vinculados con una investigación por dos hechos ocurridos en comercios de Hernández, donde los sospechosos habrían efectuado compras mediante comprobantes de transferencias apócrifas y generado un perjuicio económico estimado en 400.000 pesos.

Los operativos fueron realizados por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Nogoyá, en conjunto con efectivos de Comisaría Octava.

De acuerdo con la información policial, se concretaron dos allanamientos en domicilios ubicados sobre calle Manuel Leiva al 500, en la capital entrerriana. Las medidas fueron dispuestas en el marco de la causa que quedó bajo intervención de la Fiscalía de Nogoyá.

Cómo se realizaron las estafas

La investigación se había iniciado a partir de dos hechos registrados en establecimientos comerciales de Hernández.

Según pudo establecer la Policía durante las averiguaciones, dos hombres se trasladaron en un automóvil hasta distintos comercios de la localidad y realizaron compras.

Para concretar las operaciones, presentaron comprobantes que indicaban supuestas transferencias de dinero. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, esos comprobantes eran apócrifos y los pagos no se habían concretado.

Dos detenidos por estafas con transferencias falsas (foto Policía de Entre Ríos)

El perjuicio fue estimado en $400.000

A partir de las denuncias y las tareas desarrolladas posteriormente, se determinó que las maniobras habían generado un perjuicio económico aproximado de 400.000 pesos.

Personal de Comisaría Octava avanzó con las averiguaciones para identificar a los presuntos responsables y determinar el vehículo que habían utilizado para movilizarse.

Las tareas investigativas permitieron establecer la ubicación del automóvil y posteriormente identificar domicilios que estarían vinculados con los sospechosos.

Dos allanamientos en Paraná

Con los elementos reunidos durante la investigación, se solicitaron las correspondientes órdenes judiciales para avanzar con los procedimientos.

Los allanamientos se concretaron durante este martes en dos domicilios situados en calle Manuel Leiva al 500 de Paraná.

De los operativos participaron efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Nogoyá y personal de Comisaría Octava.

Secuestraron un Ford Fiesta y un celular

Como resultado de las medidas judiciales, los investigadores procedieron al secuestro de distintos elementos considerados de interés para la causa.

Entre ellos se encontraba un automóvil Ford Fiesta, que sería analizado en relación con el vehículo utilizado durante las maniobras investigadas en Hernández.

Además, los efectivos secuestraron un teléfono celular, que quedó incorporado a las actuaciones desarrolladas en la causa.

Dos hombres quedaron detenidos

Durante los mismos procedimientos fueron detenidos dos hombres mayores de edad señalados como los presuntos autores de las maniobras.

Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Nogoyá, que continuó con la investigación para determinar las responsabilidades en los dos hechos denunciados.

La causa permaneció bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal de Nogoyá, mientras continuaban las actuaciones vinculadas con las estafas y el análisis de los elementos secuestrados.