Policía Federal allana geriátricos de Paraná en investigación por presuntas estafas al PAMI

REDACCIÓN ELONCE
Los allanamientos en geriátricos por presuntas estafas al PAMI fueron ordenados por la Justicia Federal. La Policía Federal buscó documentación, celulares y equipos informáticos vinculados con supuestos sobreprecios en internaciones.
Los allanamientos en geriátricos por presuntas estafas al PAMI se realizaron este martes en 12 residencias de adultos mayores de Paraná, en el marco de una investigación por posibles maniobras defraudatorias contra la obra social. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía Federal Argentina.
Los operativos fueron autorizados por la Justicia Federal y tuvieron como objetivo recolectar documentación y otros elementos que permitan determinar cómo se habrían instrumentado las presuntas irregularidades. Entre el material buscado figuraron equipos informáticos y teléfonos celulares.
Uno de los procedimientos se desarrolló en el Hogar Geriátrico San Jorge, ubicado sobre calle Perón al 600. Los allanamientos comenzaron durante el mediodía y se desplegaron simultáneamente en diferentes puntos de la capital entrerriana.
Investigan presuntos sobreprecios
La pesquisa apuntó a establecer la existencia de presuntos sobreprecios en servicios de internación de afiliados. Según la información que trascendió hasta el momento, PAMI había denunciado maniobras que habrían generado un perjuicio económico para la obra social.
El caso tuvo antecedentes. En junio de 2025 se conoció una denuncia penal impulsada desde PAMI, contra responsables de dos geriátricos de Paraná, por supuestas maniobras vinculadas con internaciones obtenidas mediante acciones de amparo y facturaciones superiores a los valores de mercado.
Aquella investigación había puesto bajo análisis al menos 17 casos correspondientes a 2024 y había señalado que los montos reclamados mediante amparos, podían superar ampliamente los valores abonados originalmente por las familias.
Por el momento, no se informó oficialmente sobre personas detenidas ni sobre imputaciones derivadas de los procedimientos realizados este martes. Se aguardaban los resultados del análisis de la documentación y de los dispositivos secuestrados para determinar los próximos pasos de la investigación.