Entrerriano denunció estafa con entradas falsas para despedir a Messi por unos $30 millones

Una presunta estafa con entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina afectó a un grupo de alrededor de 80 personas que tenía previsto viajar desde Entre Ríos y Santa Fe hasta el estadio Monumental.

Alejandro Franco, vinculado a la peña Cerrito Azul y Oro y encargado de organizar el traslado, relató a Elonce que compró los tickets en Buenos Aires y posteriormente descubrió que eran falsos.

Explicó que desde hacía dos o tres semanas mantenía contactos con personas que ofrecían las entradas. A partir de esa posibilidad, comenzó a organizar un paquete que incluía el ticket y el traslado hasta Buenos Aires.

Estafa con entradas para despedir a Messi afectó a 80 personas y ronda los $30 millones

“Estamos mal con esta situación. Hace varias semanas venía hablando con un par de personas respecto a las entradas de la Selección Argentina, con quienes pactamos una compra”, relató.

Franco aseguró que viajó personalmente a Buenos Aires para concretar la operación y que, antes de pagar, revisó los tickets. Según detalló, a simple vista reunían las características de seguridad que

esperaba encontrar.

“Revisé una por una las entradas. El papel era el bueno, la numeración y las marcas de agua eran lo que realmente tenía que ser y con luz ultravioleta se podía ver el sello. Hasta ahí, todo perfecto”, explicó.

Luego regresó a Cerrito y comenzó a distribuir los tickets entre quienes habían contratado el viaje. Entregó entradas en su domicilio, viajó a Paraná y también se encontró con personas provenientes de Santa Fe.

Sin embargo, el domingo después del mediodía detectó una irregularidad. “Me doy cuenta que las entradas tenían un detalle en la marca de agua que no era la original. Cuando accedo a hablar con esta gente y pedirle explicaciones, me habían bloqueado de todos lados”, contó.

El detalle del código QR

Otra de las señales de alerta apareció al controlar los códigos QR impresos en los tickets. Según Franco, las entradas que revisó mostraban la misma numeración.

“Tenían todas la misma numeración”, confirmó. No obstante, explicó que inicialmente ese detalle no le generó una certeza sobre la falsificación porque anteriormente había tenido experiencias con entradas en las que se presentaron inconvenientes de numeración.

Ante las sospechas, se comunicó con Delitos Económicos de Paraná. Desde allí le indicaron que debía realizar la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires debido a que la operación se había concretado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Me toman la denuncia y me dicen que, por favor, el día lunes me presente con todas las pruebas. A todo esto, era domingo; les pasé imágenes, videos y todo”, indicó.

Además de avanzar con la denuncia, Franco tuvo que comunicar lo sucedido a quienes habían comprado los paquetes. El contingente estaba compuesto por aproximadamente 80 personas que iban a trasladarse en un colectivo y una trafic desde Paraná, María Grande, Crespo, Cerrito y Santa Fe.

Tras hablar con uno de los coordinadores contratados para acompañar al contingente, decidió suspender el viaje y explicar la situación antes de que las personas llegaran al Monumental y descubrieran allí que no podían ingresar.

“La mejor decisión era ser sincero con la verdad, que salgan las cosas del corazón y responder, porque peor era ir y que rebotemos allá”, sostuvo.

Promete devolver el dinero

Franco utilizó el grupo de WhatsApp conformado para organizar el viaje para informar lo sucedido. Allí envió audios y videos en los que mostró las entradas y explicó las irregularidades detectadas.

“Mandé tres audios y dos videos mostrándoles las entradas, explicándoles lo que pasó y que se les iba a devolver el dinero de la forma que sea posible”, aseguró a Elonce.

El organizador explicó que tomó esa decisión para preservar la trayectoria de Cerrito Azul y Oro, desde donde habitualmente coordinan viajes para asistir a partidos de Boca en La Bombonera y encuentros de Copa Argentina.

Según reconoció, hubo personas que comprendieron la situación y otras que reaccionaron con enojo. La preocupación principal pasó entonces por reunir el dinero necesario para responder a quienes habían adquirido los paquetes.

La suma ronda los $30 millones

De acuerdo con lo expresado durante la entrevista, el monto comprometido rondaría los 30 millones de pesos. Franco reconoció las dificultades para devolver inmediatamente semejante cantidad de dinero.

“La gente necesita el dinero ya. ¿Cómo le explico a la gente que uno no puede de la noche a la mañana juntar 30 millones de pesos? Es muy complicado”, manifestó.

También contó que algunas personas comenzaron a sospechar de su participación en la maniobra. Frente a esos cuestionamientos, aseguró que puso a disposición de la Justicia la documentación relacionada con la operación.

“Hay gente que me dice ‘seguro me estás estafando’. Yo tengo las pruebas de que entregué la mitad de las entradas que tenía en mi poder. Están las denuncias y las entradas que tengo acá para presentar cuando me llamen”, afirmó.

Franco señaló que la investigación quedó en manos de la Justicia porteña y mencionó la intervención de la fiscal Vanina Salmeri, vinculada al área de Eventos Masivos. Según contó, le explicaron que determinar cuánto demorará la investigación resulta difícil.

“Me dice que esto puede solucionarse en un día, dos, una semana o un mes. Pero la gente necesita el dinero ya”, concluyó.

“No soy un cómplice, sino una víctima más”

Franco remarcó que no comercializó entradas por fuera del contingente que estaba organizando y aseguró que su objetivo es devolver el dinero a cada una de las personas afectadas.

“No vendí entradas por otro lado. La idea es saldarles a todos y que la gente diga que tuve el valor de suspender el viaje a tiempo”, afirmó a Elonce.

El entrevistado reconoció que la noticia generó diferentes reacciones entre quienes esperaban viajar para presenciar la despedida de Messi. “Es complicado porque hay gente que lo tomó a bien y otros que hasta me amenazaron. Los entiendo perfectamente y me pongo en el lugar de los chicos”, manifestó.

En ese sentido, reveló que él mismo tenía previsto asistir al partido acompañado por familiares. “Yo también iba a ir con mi hijo y con un sobrino de siete años. También quiero que se pongan en mi lugar”, expresó.

Créditos para devolver el dinero

Franco reiteró que asumirá la devolución del dinero pese a que, según sostuvo, actualmente no dispone de los recursos necesarios para cubrir inmediatamente la suma comprometida.

“Entiendo que quieran el dinero y se les va a devolver. Estamos sacando créditos porque no tenemos para responder económicamente”, aseguró.

El hombre insistió en que también resultó perjudicado por la presunta maniobra y rechazó cualquier participación en la falsificación de las entradas. “No soy un cómplice, sino una víctima más”, remarcó.

La investigación por las entradas falsas

Franco indicó que permanece en contacto con las autoridades judiciales y aseguró que los datos y elementos que entregó permitieron avanzar con las averiguaciones.

“Me dicen que están siguiendo con la investigación gracias a los datos aportados por mi parte. Ojalá que caigan y se pueda recuperar el dinero”, expresó.

Finalmente, volvió a comprometerse a responder ante quienes habían contratado el viaje y comprado las entradas. “Magia no puedo hacer, pero haré todo lo posible para responder”, concluyó. Elonce.com