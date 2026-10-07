Allanaron a una mujer por reventa de entradas para despedir a Messi con sobreprecios de 800%

Una mujer fue allanada en el marco de una investigación por la reventa de entradas para el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, que se disputó ante Benín. Los tickets eran ofrecidos con sobreprecios que llegaban hasta el 800% respecto de los valores oficiales.

El procedimiento fue realizado este martes por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en una vivienda de Vicente López, provincia de Buenos Aires.

Durante el operativo fueron secuestradas nueve entradas para el encuentro entre Argentina y Benín, $9.850.000 y 56.300 dólares en efectivo. También encontraron una notebook, un teléfono celular y una máquina contadora de billetes.

Cómo comenzó la investigación

La pesquisa se inició de oficio el martes 29 de septiembre, luego de que surgieran múltiples denuncias en redes sociales relacionadas con la comercialización de localidades para el encuentro.

De acuerdo con fuentes vinculadas con la investigación citadas por Clarín, las entradas llegaron a ofrecerse con sobreprecios de hasta el 800% una vez que se agotaron las localidades disponibles mediante la plataforma oficial Deportick.

La causa quedó en manos del fiscal Penal, Contravencional y de Faltas Nº8, Maximiliano Vence.

Cuánto costaban las entradas oficiales

Los valores oficiales difundidos para el encuentro comenzaban en $90.000 para un adulto en las tribunas populares.

En el otro extremo, las localidades más caras alcanzaban los $480.000 y correspondían a sectores de las plateas Belgrano y Belgrano media.

Sin embargo, en el mercado de reventa se detectaron valores considerablemente superiores. Una entrada para la popular llegó a ofrecerse por $500.000, mientras que las localidades para Belgrano o San Martín alta alcanzaban los $600.000.

Plateas de hasta un millón de pesos

En el caso de la platea San Martín baja, las entradas fueron ofrecidas por hasta $1.000.000 cada una, según los valores de reventa relevados.

En paralelo, también fueron detectadas ofertas de una empresa de turismo deportivo de La Plata que se presentaba como “agencia oficial de la Selección Argentina”, aunque desde el entorno del presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, negaron ese vínculo.

La entrada más económica que ofrecía esa firma tenía un valor de $790.000 para las tribunas San Martín o Belgrano alta. También comercializaba un paquete denominado “Experiencia VIP” por $1.600.000, que incluía gastronomía, entretenimiento, sectores preferenciales, un kit de regalo y un servicio de coordinación.