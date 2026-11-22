La droga está valuada en $2 millones de pesos

Un hombre de 24 años fue detenido este domingo por la tarde en Villaguay, luego de que intentara escapar de un control vehicular. Durante el procedimiento, la Policía secuestró 40 gramos de cocaína, cuyo valor estimado en el mercado ilegal supera los dos millones de pesos.

Foto: Jefatura Departamental Villaguay

El operativo se desarrolló en inmediaciones de las calles Lavini y Federación, donde efectivos de la Comisaría Segunda intentaron detener la marcha de una motocicleta. El conductor se dio a la fuga, pero fue interceptado posteriormente por los funcionarios policiales.

Secuestraron cocaína, dinero y un celular

Al identificar al motociclista, los efectivos constataron que transportaba envoltorios con una sustancia blanquecina, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Ante esta situación, se dio intervención a personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó un test orientativo de campo. El análisis arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Foto: Jefatura Departamental Villaguay

La sustancia estaba compactada en forma de piedra y tenía un peso total de 40 gramos. Según las estimaciones policiales, su valor en el mercado ilegal supera los dos millones de pesos.

Además de la droga, los efectivos secuestraron dinero en moneda nacional y extranjera, y un teléfono celular de alta gama. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia.

Foto: Jefatura Departamental Villaguay

Quedó detenido por tenencia de estupefacientes

Tras tomar conocimiento del procedimiento, la Fiscalía en turno dispuso la detención del hombre, quien quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales.

La causa fue iniciada por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En el operativo intervinieron el subjefe de la Policía Departamental Villaguay, el subjefe de la División Operaciones y Seguridad Pública, personal de Drogas Peligrosas y efectivos de la Comisaría Segunda.