Un automóvil volcó y se incendió en La Criolla, departamento Concordia, durante la mañana de este domingo. El siniestro vial ocurrió sobre avenida Alberdi, en una zona rural comprendida entre las calles Las Mandarinas y Los Naranjos. A pesar de la magnitud del accidente y del posterior incendio, el conductor resultó ileso.

Según informó la Jefatura Departamental Concordia, el vehículo involucrado fue un Chevrolet Onix que circulaba por el sector cuando, por circunstancias que todavía se investigan, su conductor perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la calzada.

Como consecuencia del vuelco, el automóvil comenzó a incendiarse. Las llamas se extendieron por la estructura del vehículo hasta afectarlo completamente, por lo que se registraron importantes daños materiales. Afortunadamente, el conductor logró salir del episodio sin sufrir lesiones.

(PER)

Intervinieron los Bomberos de La Criolla

Tras el siniestro, personal de la Comisaría La Criolla acudió al lugar para intervenir en el procedimiento y constatar las circunstancias en las que se había producido el accidente.

También trabajaron integrantes del cuerpo de Bomberos de La Criolla, quienes realizaron las tareas necesarias para combatir las llamas que envolvían al Chevrolet Onix. Finalmente, lograron extinguir el incendio, aunque el fuego ya había afectado por completo al automóvil.

Desde la Policía confirmaron que el conductor no resultó lesionado, pese a que el vehículo protagonizó un vuelco y posteriormente quedó destruido por las llamas. No se informó sobre la participación de otros rodados en el episodio. Luego de controlar la situación, los efectivos policiales llevaron adelante las actuaciones correspondientes para documentar el siniestro vial ocurrido en la zona rural.