Rodolfo Arruabarrena quiere que Boca siga ganando títulos y dejó un mensaje de ambición después de la consagración en la Copa Sudamericana 2026. Tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, el entrenador celebró el regreso del Xeneize a los primeros planos internacionales, pero advirtió que todavía quedan objetivos importantes por delante.

A través de sus redes sociales, el Vasco compartió una publicación para agradecer a quienes participaron de la conquista. "Un sueño cumplido", escribió en Instagram, acompañado de imágenes de la celebración que puso fin a una espera de 18 años sin títulos internacionales para el club.

"Felicitaciones a los jugadores, al staff, a los hinchas y a todos los que hacen grande a este club desde cada rincón. Seguimos, con la cabeza en lo que viene y el compromiso de siempre", expresó Arruabarrena.

Arruabarrena quiere que Boca siga haciendo historia

En conferencia de prensa, el entrenador profundizó sobre sus aspiraciones y dejó en claro que pretende que el plantel mantenga la exigencia competitiva durante el cierre de la temporada, según lo informado por Radio Mitre.

"Disfruto los títulos a mi manera, pero quiero que mi grupo sea más ganador. Que haga historia en el club, ser los más ganadores. Y estamos en eso", sostuvo el Vasco, quien considera que la consagración internacional puede ser un impulso para los próximos compromisos.

Boca todavía tiene dos competencias en las que puede conquistar nuevos trofeos. El primer desafío será el Torneo Clausura, mientras que también deberá afrontar la final de la Copa Argentina frente a Platense, programada para el miércoles 2 de diciembre.

El próximo desafío será ante Independiente Rivadavia

El Xeneize recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza este miércoles 25 de noviembre, desde las 21 horas, en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro será a partido único y definirá cuál de los equipos avanzará a los cuartos de final.

Boca tendrá la ventaja de jugar como local después de haber terminado segundo en la Zona A durante la fase regular. Sin embargo, Arruabarrena advirtió que la reciente consagración no puede convertirse en un motivo de distracción.

"No podemos fallar en nuestra casa contra un rival como Independiente Rivadavia", remarcó el entrenador, quien buscará que sus futbolistas recuperen rápidamente la concentración después de los festejos por la Copa Sudamericana.

El Vasco anticipó cambios en el equipo

Debido al desgaste físico de la final disputada en Colombia, el cuerpo técnico evaluará la condición de los jugadores antes de definir la formación para el miércoles.

"Va a haber un mix seguramente. Tengo que ver cómo terminaron los jugadores", explicó Arruabarrena, anticipando que realizará modificaciones, aunque sin presentar un equipo completamente alternativo.

El plantel tiene previsto regresar al país este domingo y retomar los entrenamientos el lunes en Ezeiza, según difundió TyC Sports. Sobre la necesidad de dejar atrás los festejos, el Vasco bromeó: "Mañana, cuando lleguemos, trataré de volver a meterlos en el hotel. Veré si me hacen caso los wachiturros".

La situación de Leandro Paredes y la Copa Argentina

Uno de los principales aspectos que deberá evaluar el cuerpo técnico es la evolución de Leandro Paredes. El capitán solicitó el cambio durante el segundo tiempo de la final frente a Atlético Mineiro y posteriormente sufrió una descompensación mientras brindaba una entrevista.

Su estado físico y médico será seguido de cerca antes del compromiso contra Independiente Rivadavia. Arruabarrena deberá determinar si está en condiciones de jugar o si resulta conveniente preservarlo para los próximos encuentros.

Mientras tanto, Boca también tiene marcada otra fecha decisiva: el 2 de diciembre enfrentará a Platense por la final de la Copa Argentina. Con la Copa Sudamericana ya conquistada, el equipo buscará sostener su protagonismo y cerrar el año con nuevas celebraciones.