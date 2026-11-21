Los goles de Boca ante Atlético Mineiro quedaron grabados en una noche histórica para el club argentino, que se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras imponerse por 2-0 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Santiago Ascacibar abrió el marcador con una volea a los 16 minutos del primer tiempo, mientras que Miguel Merentiel amplió la ventaja al comienzo del complemento y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la final.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió así poner fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales. Ante una multitud de simpatizantes xeneizes, Boca impuso las condiciones del encuentro, generó las situaciones más peligrosas y logró sostener la diferencia hasta el pitazo final.

Sin embargo, la historia de la definición también estuvo marcada por una oportunidad increíble que Merentiel desperdició cuando apenas habían transcurrido tres minutos. El delantero uruguayo pasó de protagonizar una de las jugadas más insólitas del partido a convertirse en uno de los héroes de la consagración.

El increíble gol que desperdició Miguel Merentiel

La primera gran oportunidad de Boca llegó prácticamente desde el inicio. Sebastián Villa envió un centro desde la izquierda que parecía sencillo para el arquero brasileño Everson, pero la pelota se le escapó de las manos y quedó a disposición de Merentiel.

El delantero reaccionó rápidamente y alcanzó a puntear el balón con los tapones, cuando tenía el arco completamente libre. Sin embargo, su remate impactó contra el travesaño y, después del rebote, terminó nuevamente en poder del guardameta de Atlético Mineiro.

La jugada generó sorpresa entre los futbolistas y los hinchas de Boca, que estuvieron cerca de celebrar una ventaja temprana. Pese a la ocasión desperdiciada, el conjunto argentino mantuvo la presión ofensiva y encontró rápidamente la apertura del marcador.

La oportunidad de Merentiel que se perdió el primero de Boca

La espectacular volea de Ascacibar para el 1-0

A los 16 minutos del primer tiempo, Tomás Aranda recibió una pelota despejada dentro del área y ensayó un remate que se desvió en Ruan. El rebote salió hacia el sector derecho, donde apareció Santiago Ascacibar sin marcas.

El mediocampista conectó una potente volea de derecha que terminó en el fondo de la red y desató la euforia de los miles de hinchas xeneizes presentes en Barranquilla.

Fue el décimo gol de Ascacibar en 46 partidos con la camiseta de Boca y el séptimo desde la llegada de Arruabarrena como entrenador. Su aparición resultó determinante para encaminar una final que el equipo argentino dominaba desde los primeros minutos.

BOCA SE PONE ARRIBA EN LA FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA: EL GOL DE ASCACÍBAR

Boca estuvo cerca de ampliar la diferencia antes del descanso

Con la ventaja a su favor, Boca continuó buscando espacios para aumentar el marcador. Atlético Mineiro intentó reorganizarse defensivamente, pero encontró dificultades para contener los avances del conjunto argentino, especialmente por las bandas.

A los 38 minutos, Lautaro Blanco protagonizó una de las habituales proyecciones ofensivas del equipo y envió un centro desde la izquierda. Lautaro Di Lollo apareció libre dentro del área y conectó un cabezazo que llevaba destino de gol.

Sin embargo, Everson reaccionó correctamente y consiguió despejar el remate, evitando que Boca se marchara al descanso con una diferencia mayor. El primer tiempo terminó 1-0, aunque las situaciones generadas reflejaron la superioridad del conjunto de Arruabarrena.

Merentiel tuvo su revancha y rompió en llanto

La segunda mitad comenzó con otro golpe de Boca. Apenas transcurridos dos minutos, Sebastián Villa realizó una gran maniobra individual sobre la banda izquierda, controló la pelota, superó a su marcador con un sombrero y envió un centro rasante hacia el área.

Allí apareció Miguel Merentiel, quien conectó el balón con la canilla y lo empujó hacia el arco para establecer el 2-0. El delantero uruguayo dejó atrás la increíble oportunidad desperdiciada en el comienzo y convirtió un tanto decisivo para la consagración.

MERENTIEL CONVIRTIÓ EL SEGUNDO DE BOCA ANTE ATLÉTICO MINEIRO

El festejo estuvo cargado de emoción. Merentiel rompió en llanto, recibió el abrazo de sus compañeros y se fundió en un emotivo encuentro con Arruabarrena. Luego se besó el escudo de Boca, mientras los hinchas celebraban en las tribunas del estadio colombiano.

Boca terminó con 18 años sin títulos internacionales

Con dos goles de ventaja, Boca controló el desarrollo del encuentro y redujo las posibilidades de reacción de Atlético Mineiro. El equipo de Arruabarrena mantuvo la intensidad y administró el resultado hasta el final.

El pitazo definitivo desató una celebración multitudinaria en Barranquilla. Boca conquistó su tercera Copa Sudamericana, después de las obtenidas en 2004 y 2005, y volvió a levantar un trofeo internacional por primera vez desde la Recopa Sudamericana de 2008.

Ascacibar y Merentiel quedaron como los grandes protagonistas de la consagración. El primero, por su definición de volea que abrió el camino al título; el segundo, por una revancha personal que terminó entre lágrimas y abrazos. Dos goles que permitieron a Boca recuperar la gloria continental.