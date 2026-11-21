El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) comenzará este martes 24 de noviembre con el estreno nacional de Glaxo, película protagonizada por Lali Espósito. La función se realizará después de la gala inaugural, prevista para las 19:30 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, con entrada libre y gratuita.

La producción, dirigida por Benjamín Naishtat, cuenta con las actuaciones de Lali Espósito, Marcelo Subiotto, Esteban Lamothe y Esteban Bigliardi. La historia está ambientada en Chivilcoy y aborda las relaciones entre cuatro amigos, cuya vida cambia con la llegada de un expolicía y su esposa.

La película propone una trama atravesada por la amistad, la traición y la culpa, con referencias a las heridas de la historia argentina. Su presentación marcará el inicio de una nueva edición del encuentro cinematográfico entrerriano, que reunirá producciones nacionales, internacionales y regionales, detalló APF.

Seis días de cine y actividades gratuitas

La octava edición del Ficer se desarrollará del 24 al 29 de noviembre, bajo el lema "Un lugar donde vive el cine". Durante seis jornadas, el público podrá participar de proyecciones, charlas, talleres y espacios de intercambio vinculados con la producción audiovisual.

Las actividades se distribuirán en distintos escenarios de Paraná, entre ellos el Centro Provincial de Convenciones, el Centro Cultural La Vieja Usina, Cinemateca Entre Ríos, la Sala Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos y el Domo MiradorTEC Inmersivo.

También habrá propuestas en Mirador TEC, Vaporeso, Cine Círculo y Cinemas Las Tipas. Todas las actividades tendrán acceso libre y gratuito, con el objetivo de acercar el cine a diferentes públicos.

Competencias y nuevas propuestas cinematográficas

La programación incluirá dos secciones competitivas: Competencia Oficial Cine Argentino del Presente, destinada a largometrajes nacionales, y Competencia Cortometrajes Entrerrianos, que reunirá producciones realizadas en la provincia.

Además, el festival ofrecerá las secciones Panorama Internacional, Fronteras Abiertas, Orillas, Pantalla Compartida y Cinemateca Presenta. Como novedad, se incorporará Vórtice, un espacio dedicado especialmente al cine fantástico y de terror.

Otro de los acontecimientos destacados será el Foro de Coproducción Regional (FORUM), donde se presentarán 14 proyectos ante productores y representantes de la industria audiovisual. La iniciativa buscará generar oportunidades de desarrollo y colaboración para realizadores de la región.

Chaplin con música en vivo y un homenaje a Aristarain

Entre las actividades especiales se anunció la proyección de Tiempos Modernos, el clásico cinematográfico de Charles Chaplin, que contará con el acompañamiento musical en vivo de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.

También se realizará un homenaje al reconocido director argentino Adolfo Aristarain, dentro de la sección Cinemateca Presenta, dedicada a recuperar y volver a exhibir películas destacadas de la historia del cine.

Por otra parte, el premio Ojo Pez tendrá una nueva edición y permitirá que los espectadores participen de la elección de las películas destacadas mediante una votación al finalizar cada función. El festival es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial.