Gendarmería Nacional secuestró 50 frascos y ampollas de medicamentos utilizados en prácticas médicas y anestésicas durante un operativo en Cuchilla Redonda. El conductor no contaba con documentación que acreditara su tenencia y quedó supeditado a la causa.
Un control de Gendarmería Nacional en Cuchilla Redonda, departamento Gualeguaychú, permitió incautar fentanilo y ketamina, de uso médico y anestésico que eran transportados sin la documentación correspondiente. El procedimiento se realizó el viernes 20 de noviembre sobre la Ruta Provincial Nº 16 y terminó con el secuestro de 50 frascos y ampollas, además de instrumental sanitario.
El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Sección Gualeguay, dependiente del Escuadrón 56 “Gualeguaychú”, quienes desarrollaban tareas preventivas de control vehicular cuando advirtieron la presencia de un automóvil que se había detenido antes de llegar al puesto de inspección.
Ante esta situación, los uniformados se acercaron al vehículo y realizaron una verificación. Durante el procedimiento constataron que el conductor trasladaba distintos medicamentos empleados en prácticas médicas y anestésicas, junto con elementos utilizados en el ámbito sanitario, sin contar con documentación que justificara su legítima tenencia.
Secuestraron medicamentos e instrumental médico
Tras detectar las irregularidades, los gendarmes dieron intervención a la Fiscalía a cargo de Jorge Gutiérrez, que dispuso el traslado del vehículo y los elementos encontrados hasta una dependencia de la fuerza federal.
En el lugar se efectuó una inspección minuciosa, en presencia de testigos, para identificar y contabilizar los productos transportados. Como resultado, se procedió al secuestro de 50 frascos y ampollas de medicamentos, entre los que se encontraban ketamina, remifentanilo y midazolam.
También fueron incautados elementos destinados a procedimientos médicos, como agujas y dispositivos de punción. Todo el material quedó bajo resguardo y a disposición de la autoridad judicial interviniente.
El conductor quedó en libertad, supeditado a la causa
Luego de completar las actuaciones correspondientes, la Fiscalía dispuso que el conductor continuara en libertad, aunque quedó supeditado a la investigación judicial.
Los medicamentos y elementos secuestrados permanecieron a disposición de la Justicia, que deberá determinar su procedencia y establecer las circunstancias en las que eran transportados.