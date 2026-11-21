Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas en un accidente que involucró a dos automóviles y un colectivo sobre la Panamericana. Uno de los autos se incendió después de la colisión y las circunstancias permanecen bajo investigación.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 21 del Acceso Norte, en Boulogne, partido bonaerense de San Isidro. Los vehículos circulaban por la calzada en sentido hacia el norte, cerca de avenida Márquez.

Las imágenes difundidas mostraron un Volkswagen Vento afectado por el fuego. Aunque las primeras versiones señalaron que había personas atrapadas en ese vehículo, no se precisó oficialmente en qué rodados viajaban las tres víctimas fatales.

Investigan cómo se produjo el choque

Según la información preliminar, uno de los automóviles impactó contra el colectivo y posteriormente se prendió fuego. Un segundo auto también quedó involucrado en la secuencia.

La mecánica del accidente todavía no fue establecida de manera definitiva. Tampoco se difundieron las identidades de las personas fallecidas ni detalles sobre el estado de salud de los dos heridos.

En un primer momento se confirmó una muerte y, aproximadamente una hora después, se informó que el número de víctimas fatales ascendía a tres. Ese balance amplió los datos conocidos durante la intervención de los equipos de asistencia.

Retiraron los vehículos y liberaron la calzada

Personal de emergencia y trabajadores de Autopistas del Sol acudieron al lugar después del choque. La concesionaria intervino en las tareas sobre el tramo afectado de la Panamericana.

Pasadas las 9 fueron retirados los vehículos involucrados, entre ellos el automóvil incendiado y el colectivo. La remoción permitió avanzar con la liberación de la calzada.

Una vez finalizadas esas tareas, la circulación comenzó a normalizarse en sentido al norte. La investigación continúa para determinar cómo ocurrió el siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.