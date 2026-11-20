Un adolescente de 14 años fue atropellado por una camioneta en Concordia, cuyo conductor se dio a la fuga y habría protagonizado otros siniestros viales durante su recorrido por distintos sectores de la ciudad. El automovilista, un hombre de 73 años, fue finalmente localizado por personal policial, mientras que el menor debió ser trasladado al hospital para recibir atención médica.

El primer accidente ocurrió en la intersección de avenida Eva Perón y J. J. Mega, donde intervino personal de Comisaría Sexta. Según la información policial brindada a Elonce, el adolescente circulaba en bicicleta cuando fue embestido por una camioneta cuyo conductor abandonó el lugar.

Como consecuencia del impacto, el ciclista sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat. Posteriormente, los profesionales médicos informaron que presentaba traumatismos y escoriaciones de carácter leve.

Escapó y habría chocado otros vehículos

Tras el siniestro, los efectivos policiales iniciaron un operativo para localizar la camioneta involucrada.

Durante su desplazamiento, el vehículo habría protagonizado otras colisiones con automóviles en jurisdicción de Comisaría Tercera y en la zona céntrica de Concordia.

Finalmente, personal del Comando Radioeléctrico logró interceptar la camioneta e identificar a su conductor, un hombre de 73 años.

La intervención de la Justicia

Una vez localizado el automovilista, se informó de lo sucedido al fiscal de turno, doctor Tscherning, quien dispuso una serie de medidas para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Entre las disposiciones judiciales se ordenó la retención del vehículo y la correcta identificación del conductor.

Asimismo, efectivos de Comisaría Tercera y del Comando Radioeléctrico realizaron las actas de constatación de los restantes vehículos que habrían resultado afectados durante el recorrido.