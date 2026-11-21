Dos adolescentes resultaron con lesiones graves en un choque entre una motocicleta y un automóvil ocurrido este sábado en Villaguay. Ambos fueron hospitalizados y, según la información policial, se encuentran sin riesgo de vida.

El siniestro se registró alrededor de las 6 sobre calle Brasil. En el lugar intervino personal policial para realizar las primeras actuaciones y establecer cómo se produjo el impacto.

Los vehículos involucrados fueron un Chevrolet Vectra, conducido por un hombre de 29 años, y una motocicleta Keller. En esta última viajaban un adolescente de 15 años y una joven de 17.

El choque ocurrió cuando el automóvil realizaba un giro

De acuerdo con la reconstrucción preliminar difundida por la Policía, ambos vehículos circulaban por calle Brasil en sentido este-oeste. El automóvil inició una maniobra de giro hacia el sur para ingresar a un domicilio.

En esas circunstancias se produjo el impacto de la motocicleta contra la parte trasera lateral izquierda del Vectra. Las causas y responsabilidades permanecen sujetas a las actuaciones correspondientes.

El adolescente de 15 años conducía la Keller y la joven de 17 viajaba como acompañante. Los dos sufrieron heridas como consecuencia del choque registrado en Villaguay.

Los adolescentes fueron atendidos en el Hospital Santa Rosa

Tras el impacto, ambos ocupantes de la moto fueron trasladados al Hospital Santa Rosa. Allí se constató que presentaban lesiones de carácter grave.

El parte policial indicó que ninguno de los dos se encontraba en riesgo de vida. No se precisó qué lesiones sufrió cada adolescente ni se difundieron otros detalles sobre su evolución.

En el lugar se realizaron las diligencias de rigor y continuaron las actuaciones para esclarecer el siniestro. La investigación deberá determinar las circunstancias del choque ocurrido durante la mañana en Villaguay.