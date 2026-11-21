REDACCIÓN ELONCE
Bruzzoni, un comercio con trayectoria en el rubro de bebidas en Paraná, se encuentra a la venta. La propuesta contempla la transferencia completa de la sociedad, incluyendo su marca registrada, equipamiento, cartera de clientes y estructura comercial.
Una vinoteca en funcionamiento en Paraná fue puesta a la venta como una oportunidad de inversión destinada a quienes buscan incorporarse al sector comercial de bebidas mediante la adquisición de un negocio ya establecido. Se trata de Bruzzoni Bebidas, una firma con trayectoria en la capital entrerriana, que ofrece la transferencia integral de su sociedad.
La propuesta comercial comprende la venta de la empresa en su totalidad, con una estructura operativa que permite continuar desarrollando la actividad sin necesidad de iniciar un emprendimiento desde cero. Entre sus principales características se destacan una marca registrada, una cartera de clientes activa y vínculos comerciales establecidos con proveedores de primeras marcas.
Actualmente, la vinoteca desarrolla actividades de venta minorista y mayorista, con una amplia variedad de productos destinados tanto al consumidor final como a empresas y organizadores de eventos. Según la información difundida por sus responsables, el establecimiento mantiene una actividad comercial sostenida durante el año, con incrementos de demanda en fechas especiales.
Qué incluye la venta de Bruzzoni Bebidas
La operación contempla una amplia oferta de bebidas y productos complementarios. Entre ellos se encuentran vinos, champagne, cervezas, whiskies, ron, vodka, gin, ginebra, licores, aperitivos, energizantes, jugos, aguas y gaseosas. También dispone de pulpas para coctelería, hielo, snacks, cristalería y artículos de bazar, lo que permite atender diferentes necesidades de consumo.
Además de la comercialización de bebidas, el emprendimiento cuenta con un servicio de alquiler de mobiliario para eventos. Esta actividad incluye frentes de barra, juegos de living, freezers, enseres y vajilla, una propuesta que complementa la actividad principal y amplía las posibilidades de atención a clientes particulares y empresariales.
La transferencia también comprende el mobiliario y equipamiento del local, como góndolas, estanterías flotantes, vitrinas y herramientas tecnológicas utilizadas en la operatoria diaria. Asimismo, se incluye la marca registrada Bruzzoni Bebidas y Vinotecas, sus canales de comunicación en Facebook, Instagram y WhatsApp, y una estructura de trabajo con personal que cumple jornadas completas.
Ubicación estratégica y una cartera de clientes consolidada
El comercio funciona en tres lugares estratégicos. Dos de los locales están en Avenida Francisco Ramírez al 1978 y al 3785, mientras que el restante se encuentra en Laurencena y Bolívar. Se trata de arterias de importante circulación vehicular y comercial de Paraná.
En cuanto a su perfil comercial, Bruzzoni Bebidas y Vinotecas presenta una marcada orientación hacia las ventas al consumidor final, acompañada por un canal mayorista que abastece a empresas y eventos. La operación incluye una cartera de clientes minoristas y mayoristas, además de relaciones con proveedores de primeras marcas que mantienen cuentas corrientes vigentes.
Otro aspecto destacado del negocio es la continuidad de su actividad a lo largo del año. De acuerdo con sus responsables, las ventas presentan un comportamiento relativamente estable, aunque registran mayores movimientos durante celebraciones como el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Amigo y las fiestas de fin de año, períodos en los que aumenta la demanda de bebidas y productos relacionados.
Oportunidad de inversión con una estructura comercial en marcha
La propuesta está dirigida principalmente a inversores o emprendedores interesados en ingresar al rubro de bebidas mediante la adquisición de una empresa que ya dispone de posicionamiento comercial, instalaciones equipadas y una estructura de funcionamiento. De esta manera, el comprador podría continuar con una actividad previamente desarrollada, aprovechando los recursos y vínculos comerciales existentes.
Entre las ventajas señaladas en la presentación de la venta se encuentran la disponibilidad de stock, el reconocimiento de la marca, la existencia de canales digitales activos y la posibilidad de mantener una actividad comercial minorista y mayorista.
Finalmente, los responsables informaron que la venta se realiza de manera directa, mediante entrevistas y visitas coordinadas con interesados que acrediten un perfil acorde a la operación. También solicitaron mantener la confidencialidad durante las conversaciones comerciales.
Quienes deseen conocer más detalles sobre la propuesta podrán consultar los canales oficiales de Bruzzoni Bebidas y Vinotecas, entre ellos el contacto de WhatsApp: 3435441259 y su cuenta de Instagram @bruzzonibebidas .