El influencer brasileño Gabriel Augusto Mateus Félix murió a los 29 años luego de descompensarse mientras se preparaba para jugar un partido de fútbol con amigos. El hecho ocurrió durante la noche del jueves 19 de noviembre en la ciudad de Campinas, en el estado de São Paulo.

La noticia fue confirmada este viernes por su pareja, la también creadora de contenido Isabelle Abreu, conocida en las redes sociales como Xsbel. Según informó la asesoría de prensa de la pareja, Gabriel recibió asistencia médica de urgencia, pero no logró sobrevivir.

La familia todavía desconoce las causas de la muerte

Hasta el momento, no se informó oficialmente qué provocó la descompensación del joven. La familia espera los resultados de las pericias forenses para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Isabelle confirmó la noticia a través de sus historias de Instagram y pidió acompañamiento para atravesar el difícil momento. “Lamentablemente, la noticia es verdadera. Todavía no sabemos qué pasó, pero Gabriel falleció anoche. Pido que oren por él, que clamen a Dios para que lo reciba con mucho amor”, expresó.

Posteriormente, publicó una despedida en su perfil, en la que recordó la historia que compartieron y el vínculo familiar que construyeron.

“Estoy sintiendo un dolor que nunca imaginé sentir. Gabriel es el amor de mi vida, mi alma gemela. Y ese amor fue tan grande que se materializó en Amelie, la parte más linda de nuestra historia”, escribió en referencia a la hija de ambos, que nació en octubre de 2023.

Quién era Gabriel Félix

Gabriel Félix era modelo y creador de contenido. Había alcanzado popularidad junto a Isabelle Abreu mediante publicaciones sobre humor, moda vintage, referencias a la cultura del nordeste brasileño y momentos de su vida familiar.

En Instagram, el joven reunía alrededor de 1,5 millones de seguidores, mientras que en TikTok tenía cerca de 1,9 millones. Además, la pareja administraba el canal de YouTube Gabriel & Isabelle, que superó el millón de suscriptores.

La relación comenzó en 2020, durante la pandemia, cuando un amigo en común los conectó a través de las redes sociales. Después de mantener una amistad a distancia, se encontraron personalmente en 2021 y comenzaron una vida juntos.

En julio de 2025, Gabriel le propuso matrimonio a Isabelle durante un viaje a Italia. La pareja estaba organizando su boda y había anunciado meses atrás la compra de un terreno para construir su casa.

El influencer también era padre de Amelie, de tres años. Su muerte generó numerosas muestras de pesar entre sus seguidores, que acompañaron a la familia a través de mensajes en las redes sociales.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento