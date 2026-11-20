Lucas Sugo fue confirmado para la Fiesta Nacional de la Artesanía 2027 y se presentará el sábado 6 de febrero en Colón, Entre Ríos. El cantante uruguayo se incorporó a la cartelera musical de la celebración, que se desarrollará del 4 al 8 de febrero y contará con artistas de distintos géneros, además de la tradicional exposición de artesanos de todo el país.

La confirmación se conoció mediante una publicación promocional que anticipó una noche dedicada a los grandes éxitos del artista. Con referencias a canciones como Cinco Minutos y Recuerdo de Amor, la organización invitó al público a prepararse para uno de los espectáculos musicales de la próxima edición.

La incorporación del músico amplió una programación que comenzó a conocerse durante noviembre. Según había informado Elonce, ya estaban confirmados Los Nocheros, Damas Gratis y Ráfaga, aunque todavía restaban detalles de algunas de las presentaciones.

Lucas Sugo regresará a la Fiesta Nacional de la Artesanía

El cantante uruguayo, reconocido por su trayectoria en la música tropical y romántica, volverá a encontrarse con el público entrerriano en una de las principales celebraciones culturales de la provincia.

Su repertorio incluye canciones que alcanzaron una importante difusión en Argentina y Uruguay, entre ellas Cinco Minutos y Recuerdo de Amor, dos de los temas mencionados en el anuncio de su próxima actuación.

No será su primera participación en la Fiesta Nacional de la Artesanía. En la edición de 2023, Lucas Sugo también integró la programación artística y se presentó el domingo 5 de febrero, según había informado Elonce al difundirse la cartelera de aquel año.

Los Nocheros abrirán la fiesta con entrada gratuita

La edición 2027 comenzará el jueves 4 de febrero con la actuación de Los Nocheros, quienes regresarán a Colón después de casi 20 años. La jornada inaugural tendrá entrada libre y gratuita.

El conjunto folclórico compartirá la programación de apertura con la Banda de la Policía de Entre Ríos. La confirmación había sido anunciada el 18 de noviembre y representó una de las primeras fechas concretas de la nueva cartelera.

El regreso de Los Nocheros permitirá incorporar el folclore a una propuesta musical que también tendrá exponentes de la cumbia y la música romántica.

Damas Gratis y Ráfaga también estarán en Colón

Damas Gratis fue la primera banda anunciada oficialmente para la edición 2027. El intendente José Luis Walser confirmó el 11 de noviembre la contratación de la agrupación liderada por Pablo Lescano.

En aquella oportunidad, el presidente municipal adelantó que la programación buscaría reunir diferentes estilos musicales. “Ya se están firmando por estos días todos los contratos y será una grilla sorprendente, para todos los gustos y para toda la familia: rock, música popular y folclore”, expresó Walser.

Posteriormente, el 19 de noviembre, se confirmó la participación de Ráfaga para el lunes 8 de febrero, jornada de cierre de la celebración. La banda de cumbia, conocida por canciones como Mentirosa, Una cerveza y Agüita, sumará otra propuesta tropical al evento.