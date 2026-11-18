Después de casi 20 años, Los Nocheros regresarán a Colón para presentarse en la Fiesta Nacional de la Artesanía 2027. El espectáculo será el jueves 4 de febrero, con entrada gratuita, y también contará con la actuación de la Banda de la Policía de Entre Ríos.
Los Nocheros abrirán la Fiesta Nacional de la Artesanía 2027 con entrada gratuita, según se anunció para la próxima edición del tradicional evento que se desarrolla en Colón, Entre Ríos. El reconocido conjunto folclórico regresará a la ciudad después de casi dos décadas y protagonizará la jornada inaugural, prevista para el jueves 4 de febrero.
El anuncio confirmó una de las primeras propuestas musicales de la celebración, que cada año reúne a artesanos, artistas y visitantes de distintos puntos del país. La presentación de Los Nocheros marcará su regreso a uno de los escenarios culturales más importantes de la provincia.
Además, durante la apertura está prevista la actuación de la Banda de la Policía de Entre Ríos, que también formará parte de la programación artística en el escenario mayor.
Los Nocheros regresarán después de casi 20 años
El regreso del grupo folclórico constituye uno de los principales atractivos anunciados para la edición 2027. La agrupación, reconocida por su trayectoria dentro de la música popular argentina, volverá a encontrarse con el público colonense luego de casi 20 años.
La decisión de establecer el acceso gratuito para la jornada inaugural permitirá que residentes y turistas puedan disfrutar del espectáculo sin abonar una entrada.
La Fiesta Nacional de la Artesanía volverá a combinar expresiones musicales con la actividad artesanal, uno de los ejes centrales de este encuentro cultural que identifica a la ciudad de Colón.