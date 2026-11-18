La separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez sumó un nuevo capítulo luego de que el joven uruguayo rompiera el silencio y contara su versión sobre el final de la relación. Después de que la hija de Ricardo Fort anunciara la ruptura en sus redes sociales, su expareja aseguró que había sido él quien decidió terminar el vínculo.

La influencer había confirmado la separación mediante una historia de Instagram en la que compartió una frase que generó repercusión. “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”, escribió, en un mensaje que fue interpretado como una indirecta hacia Ramírez.

Aunque la relación se había hecho pública pocos meses atrás, llegó a su fin en medio de versiones sobre diferencias relacionadas con la exposición mediática de Martita. Sin embargo, el joven sostuvo que los motivos de la ruptura fueron otros.

Qué dijo el exnovio de Marta Fort sobre la separación

La panelista Pochi, del programa Puro Show (El Trece), reveló que se comunicó con Juan Manuel Ramírez después de conocer la publicación de Marta Fort. Durante el ciclo televisivo, compartió los mensajes que recibió del joven.

“Hola, ¿cómo estás? Sí, me acabo de enterar por la historia, la cual me llamó la atención porque siempre fui respetuoso”, expresó Ramírez, quien se mostró sorprendido por la manera en que su expareja comunicó la separación.

Luego, explicó que había tomado la decisión de finalizar el noviazgo por diferencias en la convivencia cotidiana del vínculo. “No pasó nada en especial. Le dije que no quería seguir con la relación porque hay ciertas actitudes del día a día que no me gustan”, afirmó.

El joven también manifestó su desconcierto por la referencia a las inseguridades que había realizado Martita en Instagram, ya que aseguró que desconocía que ella tuviera esa percepción sobre su personalidad.

Negó haberse acercado a Marta Fort por su fama o dinero

Ramírez, quien vive y trabaja en Uruguay, también se refirió a las versiones sobre su vínculo con la familia Fort. En ese sentido, rechazó cualquier especulación relacionada con un supuesto interés económico o mediático.

“Jamás me colgué de su fama ni de su plata, eso es real también. Siempre escapé de las cámaras porque yo no pertenezco”, aseguró.

Además, destacó el trato que recibió durante su relación con la hija del recordado empresario Ricardo Fort y explicó que prefería mantener una postura respetuosa frente a la separación.

“La familia me trató muy bien siempre y merecen que yo no salga a decir nada, ni bueno ni malo. Todo bien de mi parte”, agregó, dejando en claro que no tenía intenciones de profundizar públicamente en las diferencias con su expareja.

Cómo comenzó la historia de amor entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez

Durante el programa Puro Show también recordaron las circunstancias en las que comenzó la relación. Según contó Pochi, Martita había conocido a Ramírez a través de un casting realizado en un ciclo de Blender.

En aquella oportunidad, la influencer había participado de una propuesta humorística para encontrar pareja, en la que describió sus preferencias físicas: buscaba un hombre morocho, con tatuajes y de determinada contextura.

Ramírez fue uno de los participantes seleccionados y, posteriormente, ambos comenzaron una relación que terminó adquiriendo notoriedad pública.

La panelista también reveló que, pocos días antes del anuncio de la ruptura, Marta Fort todavía mantenía interacciones con el joven en las redes sociales, donde le enviaba mensajes y reaccionaba a sus publicaciones.

La exposición mediática, en el centro de las versiones

El final del noviazgo generó distintas interpretaciones entre los integrantes de Puro Show, quienes analizaron el mensaje publicado por Marta Fort y la respuesta de su expareja.

Durante el debate, uno de los conductores planteó que la referencia a las inseguridades podía estar relacionada con posibles celos. Sin embargo, esa interpretación no fue confirmada por ninguno de los protagonistas.

Otra de las panelistas consideró que Ramírez debía tener presente que había iniciado una relación con una figura pública y que tanto el noviazgo como una eventual separación podían generar repercusiones mediáticas.