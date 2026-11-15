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Espectáculos La hija de Ricardo Fort sorprendió en el escenario

Marta Fort desfiló en el recital de María Becerra y llamó la atención con su look

Marta Fort participó de un desfile durante el recital de María Becerra en el Arena de Buenos Aires. La hija de Ricardo Fort lució un vestido negro con transparencias y brillos, diseñado por Verónica de la Canal, y compartió escenario con reconocidas figuras del espectáculo.

15 de Noviembre de 2026
Marta Fort deslumbró con su look en un show de María Becerra.
Marta Fort deslumbró con su look en un show de María Becerra. Foto: Instagram de María Becerra.

Marta Fort participó de un desfile durante el recital de María Becerra en el Arena de Buenos Aires. La hija de Ricardo Fort lució un vestido negro con transparencias y brillos, diseñado por Verónica de la Canal, y compartió escenario con reconocidas figuras del espectáculo.

Marta Fort sorprendió durante el recital de María Becerra en el Arena de Buenos Aires, donde participó de un desfile organizado como parte del espectáculo musical. La hija del recordado empresario Ricardo Fort compartió escenario con figuras como Eva de Dominici y Ángela Torres, mientras sonaba la canción “Sexo es la moda”.

 

La joven fue una de las invitadas especiales de la presentación y recorrió la pasarela montada sobre el escenario. Su participación formó parte de una puesta en escena que combinó música y moda, con la presencia de distintas personalidades del ambiente artístico.

 

Para la ocasión, Marta Fort eligió un vestido negro diseñado por Verónica de la Canal, que se destacó por sus transparencias, bordados y detalles brillantes. El conjunto fue uno de los elementos más comentados de su aparición durante el espectáculo.

 

 

El look de Marta Fort en el recital de María Becerra

 

La hija de Ricardo Fort completó su vestuario con el cabello rubio suelto y peinado con ondas. El estilismo estuvo a cargo de Christian Rey, quien la acompañó durante el evento y trabajó en su preparación para la presentación.

 

El desfile se desarrolló al ritmo de “Sexo es la moda”, una de las canciones elegidas para acompañar la puesta en escena. Marta compartió la pasarela con la actriz Eva de Dominici, la cantante Ángela Torres y otras figuras invitadas.

 

 

Su aparición rápidamente tuvo repercusión en las redes sociales, donde comenzaron a circular fotografías y videos de su participación. Las imágenes mostraron distintos momentos del desfile y permitieron apreciar los detalles del diseño que lució sobre el escenario.

 

Las repercusiones en las redes sociales

 

Después del espectáculo, la propia Marta Fort compartió imágenes de la experiencia a través de sus redes sociales. También difundieron contenido su representante, Natalia Román, y Mary Alderete, quienes destacaron su participación en el evento.

 

Entre los mensajes que recibió la joven se encontraron expresiones como “La reina”, “Hermosa experiencia” y “Una que la rompió fue ella”, comentarios que reflejaron el entusiasmo de sus seguidores.

 

La participación de Marta Fort se sumó a los momentos destacados del recital de María Becerra, que incorporó un desfile de moda a su propuesta musical y reunió a distintas personalidades del espectáculo argentino.

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