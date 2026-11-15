Mariano Werner perdió dos posiciones tras un toque y terminó octavo en la primera serie del TC

El piloto paranaense Mariano Werner tuvo una complicada primera serie del Turismo Carretera en Río Cuarto. Un toque con Diego Azar durante la largada lo hizo salir al pasto y perder posiciones. Otto Fritzler se quedó con la victoria.
El piloto paranaense Mariano Werner terminó octavo en la primera serie del Turismo Carretera disputada este domingo en el autódromo de Río Cuarto, Córdoba, correspondiente a la cuarta y anteúltima fecha de la Copa de Oro 2026. El entrerriano, al volante de su Ford Mustang, perdió dos posiciones durante la largada después de protagonizar un incidente con Diego Azar (Mercedes-Benz CLE 53), que lo obligó a transitar por el pasto.
El incidente se produjo en los primeros metros de competencia, cuando Werner y Azar tuvieron un contacto que perjudicó al representante de Paraná. Como consecuencia, el piloto del Ford Mustang quedó relegado en el clasificador y no consiguió recuperar las posiciones perdidas durante el desarrollo de la batería.
Tras finalizar la serie, Werner manifestó su malestar por la maniobra y responsabilizó a su rival por lo ocurrido. “Diego se excedió. No sé si sacó el auto para no llevárselo por delante (a Ledesma), pero me llevó al pasto”, expresó el entrerriano.
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El incidente entre Mariano Werner y Diego Azar
El toque entre ambos pilotos generó diferentes interpretaciones sobre lo sucedido en la largada. Mientras Werner consideró que Azar había excedido los límites de la maniobra, el representante de Del Viso sostuvo que el contacto se produjo cuando ambos vehículos disputaban una posición.
“Él se cierra con optimismo y se montan las gomas”, explicó Azar al referirse al episodio que terminó perjudicando al piloto paranaense.
De esta manera, Werner cerró una serie complicada en el circuito cordobés de 3.725 metros, donde buscaba conseguir una mejor ubicación de partida para la competencia principal. El octavo puesto lo dejó con la necesidad de avanzar posiciones en la final de la anteúltima fecha de la Copa de Oro.
Otto Fritzler ganó la primera serie del Turismo Carretera
La victoria de la primera batería quedó en manos de Otto Fritzler, quien condujo el Mercedes-Benz CLE 53 del Prestige Auto Racing Team y consiguió su cuarta victoria parcial de la temporada. Además, alcanzó su noveno triunfo en 52 series disputadas dentro de la categoría.
El piloto de San Miguel logró contener a Mauricio Lambiris (Ford Mustang) tanto en la largada como en la reanudación posterior al ingreso del auto de seguridad. El uruguayo de la Scuderia JT terminó segundo, a 0s871 del ganador, mientras que Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) y Julián Santero (BMW M4) completaron los cuatro primeros lugares.
La competencia debió neutralizarse durante la segunda vuelta por el despiste de Thomás Ricciardi, quien regresó al Turismo Carretera después de cuatro fechas de ausencia. El rosarino, ahora al volante de un Dodge Challenger del SAP Team, perdió el control a la salida de la primera curva y protagonizó el único abandono de la batería.